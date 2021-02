Qué sugiere Indra

“Investigar es ver lo que otros han visto, y pensar es lo que nadie más ha pensado”.

El problema actual con el individuo es que recibe tanta información y se distrae tan fácilmente con lo externo, llámese internet, Whatsapp, correo electrónico, Instagram, que casi no se detiene a reflexionar y analizar las cosas, y mucho menos tiempo para desconectarse por completo y únicamente pensar y meditar.

Jeff Bezos se da cuenta por un artículo del NYT que las cantidades de usuarios de internet crecen de manera exponencial cada año. Entonces se pone a investigar al respecto, estamos hablando principios de los 90’s ,e intuye que hay una oportunidad de negocio en este nuevo mundo digital. Crea Amazon, lo demás ya es historia.

Ingresamos al siglo XXI y Elon Musk investiga sobre temas de energía y ve que el futuro puede estar en los vehículos eléctricos y en 2003 funda Tesla. Actualmente ya supera a Toyota en valor de capitalización.

Los grandes jugadores de ajedrez tienen en común lo siguiente: ya saben cuáles serán los siguientes cinco o siete movimientos del tablero, y eso les da la posibilidad de victoria en el match.

Lo que dice Indra Albert Szent-Giorgyi.

Indra Nooyi, la mujer originaria de la India, que llegó con menos de mil dólares en la bolsa a USA, y que alcanzó a ser CEO de PepsiCo, en una entrevista reforzó esta idea de la importancia de reflexionar.

Por ejemplo, ella analiza el comportamiento del consumidor y capta que esta pasando de bebidas con azúcar a de dieta, y después a bebidas sin calorías y agua embotellada.

En una junta de consejo les sugiere empezar a invertir en comida mas saludable, y algunos de los consejeros se le vienen encima y le piden que se concentre en generar utilidades. Sin embargo persiste y le autorizan, y actualmente dicha división es de las más rentables.

Otra sugerencia que hace Indra es la de ser un estudiante de por vida, de estar aprendiendo continuamente.

En este sentido hace referencia a la oportunidad que tuvo de sentarse con Steve Jobs en las oficinas de Apple. Indra se comunica con Jobs y le pide una cita de un par de horas, y Steve accede con mucho gusto.

Una de las recomendaciones que le hace Steve es que si hay una área de la empresa que considere importante, diseño por ejemplo, es necesario que la persona encargada le reporte directamente a ella, y así queda claro que es real el interés por dicha área.

Y el otro consejo que se quedó grabado a Indra fue de que si hay algo que no le gusto de lo que le presentaron que claramente les demuestre que no está de acuerdo. Aquí Steve le dijo que él les tiraba del escritorio la presentación o maqueta o prototipo que le llevaban para que se diera cuenta de que no estaba de acuerdo para nada. Indra confiesa que no pudo hacerlo igual, pero que si alzó el tono de voz, y confiesa que le funcionó muy bien.

Conclusión

Si seguimos haciendo lo mismo tendremos los mismos resultados. De aquí la importancia de que diariamente tengamos un breve análisis de cómo nos fue en el día, y que cuando menos cada quincena o cada mes dediquemos un par de horas como mínimo únicamente a pensar, sin ninguna distracción. La reflexión puede ser para divagar en forma general o para resolver un afea específica que nos interesa mejorar.

Y si es posible tener un Block de notas para escribir todo lo que se nos vaya ocurriendo será estupendo.

Termino con la frase de Stephen Covey: si usted sube uno o varios peldaños cada día de una escalera, que está puesta en la pared equivocada no va llegar donde le interesa. Tener cuidado donde tenemos puesta la nuestra, no vaya ser que terminemos donde no deseamos. ¡Feliz domingo!

*El autor es socio del Despacho Asesores Ballesteros