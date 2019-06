Qué sociedad hemos creado

Los homicidios violentos en México van en aumento a pesar de la 4T, sí sabemos que estos problemas no se resuelven de la noche a la mañana, pero para llegar a la otra esquina hay que empezar a caminar.

La violencia y muerte no es exclusiva de nuestro país, eso es más que claro, pero desde la Revolución Mexicana no se ha logrado uno de los objetivos principales: combatir la pobreza, hacer de México un país justo y seguro.

Los políticos se han hecho ricos durante toda la vida “democrática de México, los ricos más ricos y los pobres más pobres. Ahora se pretende que salgamos adelante regalando dinero, pero no le va a alcanzar con los ingresos que tenemos y el crecimiento económico de bajo nivel.

Aunado a todo eso, encontramos en la nota roja o policíaca, verdaderos crímenes de las mentes más perturbadas que cualquier escritor de Hollywood, no importando el lugar y hora, están matando gente. De Playa del Carmen, Quintana Roo a Tijuana, Baja California.

Lo mismo se ataca una cervecería, que un funeral o una fiesta. Se mata en el microbús en la Ciudad de México por robar un celular y en Jalisco por que no se dejó extorsionar.

Aún recuerdo aquel “slogan” de cierto presidente de México originario de Colima: “La Renovación Moral de la Sociedad”. Ni renovación ni nada, hemos ido llevando a la sociedad al caos y cambio de valores. Muy pronto será peor, porque una de las instituciones que más se respetaba era el ejército mexicano, pero con la humillación que recibieron militares en la Huacana, Michoacán, muchos miembros del instituto armado e sentirán decepcionados de sus altos mandos.

Y ¿Dónde están los comisionados y comisionadas de los derechos humanos en el país? Quién sabe, pero no donde deben estar, junto a las víctimas. Un ejemplo que demuestra, una vez más, lo torcido de la mente de criminales, es lo sucedido en San Luis Río Colorado, Sonora, el crimen de una menor de 7 años llamada Itzel Nohemí Quiroz Santos, quien había desaparecido el pasado 23 de mayo.

Su cuerpo fue localizado en un predio desértico ubicado a 50 metros del canal de riego donde Itzel había sido vista por última vez. Estaba semienterrada a escasa profundidad, en medio de dos plantas.

Dice la Fiscalía de justicia de Sonora, como siempre se dice, este crimen no quedará impune, no sé cuántas veces he escuchado eso y quedan impunes esos crímenes, en este caso espero que no que se detenga al criminal y pague, si es que así lo considera un juez o jueza, con cárcel.

¿Qué pasa por la cabeza de este y otros criminales que satisfacen sus instintos con niños y niñas y después los matan? Cuántas madres de familia han conocido esta historia y se preocupan más por sus hijas e hijos, esperando que a los suyos jamás les vaya ocurrir algo parecido. Y parafraseando a Juan Rulfo en Luvina: “¿En qué país vivimos Agripina, en qué país vivimos?”. Es tiempo de reflexionar en lo bueno y malo que hemos hecho como sociedad y corregir el rumbo sin esperar que el gobierno lo haga y no es tomar la justicia por propia mano, sino educando y vigilando a nuestros hijos e hijas para convertirlos en ciudadanos de bien.

* El autor es periodista independiente.