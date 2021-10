Que sí habrá maratón

El último día de octubre termina la gestión de la actual administración del Instituto del Deporte y la Cultura Física de Baja California, el Inde. Pero antes de irse, convocaron a la edición 2021 del Maratón Baja California, que en otras ocasiones estaba dedicado al gobernador en turno. Trascendió que se llevará a cabo en diciembre, como ha sido tradición, pero sin definir la fecha, pero pudiera ser el domingo 5, 12 ó 19, no hay más. Pudiéramos descartar el 5, pues es muy poco el tiempo que tendrá la nueva administración para la organización y el día 12, dependerá de la disponibilidad de Seguridad Pública. Es que un día antes tienen a sus elementos en operativos por las festividades de la Virgen de Guadalupe, posadas y otras pachangas. El último día de octubre termina la gestión de la actual administración del Instituto del DeComo que se tardaron en convocar, ya que, para correr 42,195 metros, los atletas necesitan, cuando menos, cuatro meses de preparación y en 9 semanas, como no llegaran en su mejor forma los participantes. En la organización participa únicamente el personal que el Inde tiene en Mexicali, ya que a la gente de Tijuana poco les importa el evento, pues ni siquiera están presentes en las juntas de trabajo. Además de ser muy poco tiempo para la organización, la administración actual le deja la responsabilidad a la entrante, de conseguir los billetes para la premiación, que no puede ser menor a otros años. Creemos que esto de convocar al Maratón Baja California es plan con maña, con la intención de hacerlos quedar mal. La gente de Mexicali también sacará, como puedan, el Premio Estatal del Deporte, que al igual que el maratón no se hizo el año anterior, por la pandemia. Menos trabajo para el Círculo de Cronistas Deportivos de Tijuana, que acostumbra nombrar como Deportista del Año al ganador del Premio Estatal, aunque en esta ocasión pudiera ser alguien de Mexicali. No sería la primera vez que en Tijuana reconocieran a un deportista de Mexicali. Ya sucedió en el Salón de la Fama del Deporte de Tijuana, cuando incluyeron a Guillermo Barraza. Todo mundo pensaba que era el Topo Gigio, pelotero de la Liga Municipal de Béisbol de Tijuana, pero resultó ser Willy, por mucho tiempo seleccionado de Mexicali Urbana, profesor de educación física que también vistió la franela de México en competencias internacionales, cubriendo el jardín central. Algo parecido sucedió en nuestra ciudad, ya que la saliente administración del Instituto Municipal del Deporte convocó a La Milla Internacional de Tijuana, para celebrarse el 22 de octubre, ya con otra gente dirigiendo la paramunicipal. La administración que encabeza Cecilio Hernández tiene que conseguir los 69 mil pesos que se ofrecen como premio en el evento que tendrá como escenario las instalaciones del Crea. Elite, en varonil y femenil, es la que disputa los premios en efectivo, 15 mil 10 mil, 5 mil, 3 mil y 1,500 para los primeros cinco que completen los 1,609 metros de recorrido. También habrá competencia de milla para las categorías promocionales A, B. C y D, así como pruebas de 600 metros para atletas de 12 a 14 años y de 800 para los de 15 a 17. Por cierto, Cecilio confirmó qué si habrá Medio Maratón, incluido en los festejos del aniversario de la fundación de Tijuana, el maratón está en veremos y que el Serial Atlético Delegacional planean hacerlo presencial. Ya no hay más espacio para los Apuntes, que hasta aquí los dejamos…por hoy, no hay que relajarnos, cubreboca, gel antibacterial y sana distancia, aunque estamos vacunados y los renuentes que se niegan a recibir sus respectivas dosis, quédense en casa.