Qué semana, amigos

Hay semanas en las que nos saturan de noticias importantes o escandalosas, esta ha sido una de ellas. Empezó el pasado domingo con la renuncia a la presidencia de Bolivia de Evo Morales, tras las manifestaciones por un supuesto fraude al querer gobernar un cuarto periodo y el consejo que un alto mando del ejército boliviano le sugiriera.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sale al rescate de Evo Morales y le ofrece asilo político, le manda un avión del extinto Estado Mayor Presidencial. Llega a México Evo y agradece a López Obrador por salvarle la vida. Le asignan 14 militares para su custodia, ex miembros del Estado Mayor Presidencial y lo hacen bien.

Otra noticia que me impactó fue la presencia de decenas de jóvenes encapuchados que llegaron a Ciudad Universitaria de la UNAM, bajan la bandera, le prenden fuego y la despedazan y nadie, absolutamente nadie hace nada; grafitean el hermoso mural de David Alfaro Siqueiros, que no es propiedad de estos salvajes, es propiedad de la humanidad; rompen vidrios y hacen pintas, golpean a reporteros, principalmente a camarógrafos y tratan de destruir una librería dentro de la UNAM. Salvajes e ignorantes y nadie hizo nada para detenerlos, primero para no provocar una acción violenta que desatara la pérdida de vidas humanas y segundo, para no violentar la “autonomía” de la UNAM. No es la primera vez que hacen esto.

Toma protesta Rosario Piedra Ibarra como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en medio de protestas e acusaciones de senadores panistas, incluso, hay una fotografía donde un senador de Morena le levanta el brazo a Rosario Piedra para el juramento, a lo mejor no quería, pero la hicieron protestar a fuerza, era la candidata del Presidente y en el senado se hace lo que el Presidente desea.

Jaime Bonilla Valdez, gobernador de Baja California (por dos o cinco años), anunció esta semana que no se necesita el albergue en Mexicali que causó protestas por ciudadanos vecinos al lugar que había escogido el delegado federal, Jesús Alejandro Ruiz Uribe, y que no confirmó porque el subsecretario del Trabajo se lo prohibió. Bonilla dijo que el albergue de Tijuana estaba al 50% y por ello no se requería seguir con el proyecto de Mexicali.

La suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emplazó al Congreso de Baja California para que entregue una copia certificada del bando solemne con el que debió notificar a la ciudadanía del estado que Jaime Bonilla Valdez resultó electo, fue el propio ministro Fernando Franco González quien hizo la solicitud y dio un último plazo y dijo “apercibido que de no cumplir con lo anterior se le aplicará la multa prevista. Los diputados bajacalifornianos se sienten más poderosos que la SCJN.

También, esta semana el cabildo mexicalense creó el Día de China, aunque la Alcaldesa cometió una pifia al señalar que los chinos habían participado en la fundación de Mexicali en 1903, pero, según la historiadora Yolanda Sánchez Ogás, no fue hasta 1910 cuando se tienen los primeros registros de chinos en la capital de Baja California. Finalmente, la muerte de Jorge Vergara, dueño de Omnilife Chivas, fallece a los 64 años de edad en New York. Empresario exitoso y dueño del único equipo de futbol que tiene, únicamente, jugadores mexicanos. Descanse en paz. Vaya semana, hasta la próxima.

* El autor es periodista independiente.