Que sea permitido el robo de señas

** Bryce Harper (Phillies) permanecerá en la lista de lesionados una o dos semanas más, con sus dolencias en el codo derecho. Ha tirado suave, unas cuantas pelotas, pero bajo observación médica… ** Después de la operación en el hombro derecho, del lanzador Jacob DeGrom (Mets), lo han sometido a un programa de ejercicios, que se prolongará durante tres semanas, cuando los médicos han de examinarlo para ver el tiempo que debe permanecer sin lanzar pelotas… ** Los Yankees acusados de robar señas con ayuda tecnológica. Creo que ya es hora de legalizar el robo de las señas, aún con toda la ayuda posible de videos y anexos. La cosa sería entonces, conocer cuáles equipos instalarían los mejores aparatos. Y me pregunto, ¿realmente, eso perjudicaría al juego?…

** Fue modificado el sistema del Hall de la Fama, para elegir a los veteranos, o sea, mánagers, umpires, ejecutivos, igual que peloteros retirados durante no menos de 16 años. Ahora la Contemporary Baseball Era, consistirá desde 1980 hasta la actualidad; mientras que la Classic Baseball Era, será el período antes de 1980, incluso las Ligas Negras y también antes de las Ligas Negras...

“El beisbol está perdiendo su esencia con el uso exagerado de estadísticas de última generación. Ya no se toma en cuenta el instinto de un jugador para crear situaciones”… Iván Rodríguez.-o-o-o-o** Dos peloteros de habla hispana que juegan en Japón, quienes me piden no publicar sus nombres, cuentan que en un restaurant allá comieron carne humana. Dicen que eso está de moda, por lo que hay numerosos sitios donde la sirven. Lo que les extraña es que ninguno de esos restaurantes tenga por nombre “Los Caníbales”…

** El mánager de los Yankees, Aaron Boone, está eufórico desde que su primera base, Anthony Rizzo, sacó los tres jonrones en un juego. Fue frente a los Orioles, ganaron 12-8, y anteayer se montaron en el primer lugar de la División, con record de 12-6. Comentó Boone…: “Somos como los Yankees de 1927. No sé quiénes son el Babe Ruth y el Lou Gehrig de estos días, pero sí somos poderosos al bate”. Rizzo, de 32 años, está firmado con los Yankees para esta temporada y la siguiente, por 16 millones de dólares, ha disparado ocho cuadrangulares, y es líder de ambas Ligas…

“Aposté a mi equipo, a que ganaba todos los días. Amaba a mi equipo y creía en mi equipo. Hice todo lo que estaba a mi alcance para ganar los juegos”… Pete Rose.

