Qué se preparen

Si como dicen, los representantes de Baja California tendrán que viajar en autobús a competir en los Juegos Nacionales Conade, les espera un largo viaje. Son, según internet, 1,792 kilómetros los que tendrán que recorrer, saliendo de Tijuana, hasta Nuevo León, los representantes del estado 29 en atletismo, canotaje, clavados, esgrima, frontón, hockey in line, judo, karate do, levantamiento de pesas, luchas asociadas, natación, patines, de velocidad y artística, remo, tae kwon do, tiro con arco y tiro deportivo, con armas neumáticas. A Jalisco, viajando en línea recta, que sólo pueden hacerlo vía aérea, son 1,644 kilómetros y allá tienen que estar los seleccionados de boxeo, gimnasia artística, de trampolín y rítmica, polo acuático, squash, tenis de mesa, tiro deportivo, con armas de fuego y voleibol. Para llegar a Coahuila, los representantes de básquetbol 3X3, béisbol, frontón, racquetbol, rugby y softbol, tendrán que recorrer 1,746 kilómetros. Son 2,420 kilómetros de Tijuana a Guerrero, que albergará las disciplinas de aguas abiertas, handball, tenis, triatlón y vela, que sepamos, no tiene exponentes en Baja California. Por el estilo, 2,357 kilómetros, es el viaje de Tijuana a Aguascalientes, que será sede de bádminton, boliche, ciclismo, de pista y ruta, así como el pentatlón moderno. Colima sólo tiene un deporte, el voleibol de playa y para participar, las parejas tendrán que chutarse 2,439 kilómetros a bordo de los autobuses del Instituto del Deporte y la Cultura Física de Baja California. Hasta Oaxaca es el periplo más largo, 2,667 kilómetros, a recorrer por los representes de surf. El Instituto Mexicano del Seguro Social, que es entidad deportiva, tiene las sedes del ajedrez y básquetbol y en línea recta, por avión, hay que recorrer 2,058 kilómetros. Para cumplir con el compromiso en Durango, los equipos de chutale y hockey sobre pasto tendrán que hacer un viaje por carretera de 2,043 kilómetros. El Inde tendrá que armar una estrategia de primera para el traslado de los deportistas a los eventos, pues sólo cuentan con tres autobuses, dos en Tijuana y uno en Mexicali. Esos pueden viajar sin escalas, pero si utilizan camiones de línea, los viajes durarán más, en tiempo o al menos que los renten exclusivamente para los deportistas, Los casi 65 millones de pesos etiquetados para los Juegos Nacionales Conade, en el presupuesto, les alcanza para eso y más, pues también se ahorrarán lo de los uniformes, ya que según eso, utilizarán los del año pasado, en los que predomina el color guinda, que sustituyeron los tradicionales, en los que combinaban el azul, blanco y amarillo. Los padres de familia, los que tengan manera, verán la forma de enviar a sus hijos, vía aérea, a las competencias y evitarles el cansancio de unos viajes tan pesados. Ya le invirtieron en la preparación de sus hijos, costeando gastos de su participación en competencias de fogueo, así que tendrán que meterle unos billetes más. Quién sabe, con estas decisiones, Baja California pueda conservar la tercera posición en esta fiesta del deporte infantil y juvenil, peleando honores con Nuevo y Jalisco. El 28 de mayo es la fecha que determinó la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte para que Baja California haga el registro de sus representantes en la justa nacional. Ya no hay más espacio para los Apuntes, que hasta aquí llegan… por hoy, hagan un esfuerzo, quédense en casa, con lavado constante de manos y el uso de gel antibacterial, pero si salen a la calle, póngase el cubreboca y guarde la sana distancia.