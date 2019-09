¿Qué quiso decir AMLO con la Fraternidad Universal?

Escuchando la alocución del Presidente de México durante la ceremonia del Grito de la Independencia, me llamó la atención las vivas que lanzó pues son una muestra del estilo de cada gobernante.



En esta ocasión las vivas que agrego fueron relativas a los héroes anónimos, comunidades indígenas, al “heroico pueblo de México”, la libertad, la justicia, la democracia, la soberanía, la paz y la riqueza cultural de México.



Sin embargo, la que me llamó la atención fue la referencia a la fraternidad universal, concepto que no utilizamos comúnmente, pero que me hizo pensar en algún tipo de organización o sociedad.



Efectivamente, se trata de una organización fundada por el astrólogo francés Serge Raynaud, en 1948, en la Ciudad de Caracas, Venezuela, denominada la Gran Fraternidad Universal.



Se trata de una organización de carácter esotérico, pues según sus escritos y basado en cálculos matemáticos, “…el punto vernal habría entrado en la constelación de Aquarius (es decir la entrada del Sol por precesión equinoccial en la constelación del Aguador), detalle astronómico con el que celebran el comienzo de la Nueva Era y la anterior implantación de la Gran Fraternidad Universal”. (Enseñanzas del Dr. José Manuel Estrada: “Mis Comunicados”, 1a. Ed. de Carlota Castañeda y Leonardo Phillips México, D.F., 1983.)



Serge Raynaud estableció la primera colonia espiritual o áshram en El Limón (Maracay), donde residió con su esposa y preparó a sus primeros discípulos. En Caracas fue en donde desarrolló la primera Escuela Iniciática (llamado Colegio Iniciático) de la Suprema Orden del Aquarius.



Esta doctrina fue desarrollando varios conceptos, como el de DEMOTHEOCRACIA que se define como el encuentro con el Gobierno del no-gobierno. Un gobierno Real hasta transmutarse en Gobierno Puro o Gobierno Inmaculado.



Los integrantes de la Gran Fraternidad mencionan que: “en el encuentro con el pueblo de no-pueblo, el pueblo soberano llega a realizar al pueblo puro, el pueblo inmaculado que incluye a toda la humanidad. La gente puede confundirse y equivocarse, el Pueblo, jamás…” algo así como el concepto que López Obrador menciona como el “Pueblo Sabio”, al que hace referencia en muchas ocasiones cuando quiere referirse a que el pueblo no se equivoca. (Enseñanzas del Dr. José Manuel Estrada: “Mis Comunicados”, 1a. Ed. de Carlota Castañeda y Leonardo Phillips México, D.F., 1983.)

Esta misma filosofía indica que los gobernantes pueden fallar, pero el gobierno Real, jamás, pues de otra forma caemos en el Fraticidio entendido como “la Fraternidad a fuerzas”.



José Marcelli Noli, denominado como Sat Arhat, fue seguidor directo del fundador, vivió en la Ciudad de México y contó con el más alto grado dentro de las escuelas de la Gran Fraternidad, destacándose por su obra escrita, que de manera regular enviaba a sus miembros, en los cual explicaba como entendía al mundo y sobre todo, como debía de ser el gobernante universal.



José Marcelli Noli, falleció el 6 de septiembre del 2010 en la ciudad de México y no sería remoto imaginar que tuvo contacto con el ahora Presidente, quien se enriqueció con su doctrina y por ello López Obrador menciona a este movimiento en sus vivas en la ceremonia del 15 de septiembre.

* El autor es asesor empresarial en cabildeo