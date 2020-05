Que prevalezca el estado de derecho y la democracia

El día de ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación por unanimidad, con 11 votos a favor, aprobó la propuesta de con una ponencia impecable y una cátedra de derecho, el Ministro José Fernando Franco González Salas para declarar inconstitucional la llamada “Ley Bonilla”, en la que se determinó el periodo de duración del gobierno estatal que actualmente encabeza el Ing. Jaime Bonilla Valdez y de ahí su nombre.

Para usted y para mi como lectores, qué es lo importante saber sobre esta reunión de Magistrados de poco más de dos horas y que como nunca, tuvo una audiencia de miles de espectadores, y que no está por demás mencionarlo, la sesión se llevó a cabo a través de las plataformas virtuales que hoy en día a causa de la pandemia, varios de nosotros debemos utilizar. Era necesario que 8 de los 11 Magistrados votaran a favor de la propuesta, la votación fue unánime, es decir 11 votos a favor y 0 en contra.

Otra cosa que debemos saber es que uno de los argumentos que se abordaron fue que el Congreso de Baja California al reformar el artículo 8vo. transitorio de la Constitución de Baja California, violentó los principios de: Soberanía Nacional, Certeza y legalidad en materia electoral, No reelección, No retroactividad de la Ley, Violación al artículo 105 de la Constitución Federal, en el cual los estados se ciñen a su competencia y no usurpan funciones o otras facultades.

La Suprema Corte también determinó que se violaba el principio de soberanía popular, así como la voluntad general de nosotros los bajacalifornianos, es decir, que usted y yo durante el proceso electoral 2018 – 2019 votamos por un periodo de 2 años y no se puede hacer cambios al mismo después de la elección.

En resumen, el actual gobierno estatal estará en el cargo hasta el 2021, por lo que nos veremos involucrados en un proceso electoral en unos meses para elegir al próximo Gobernador; pero la enseñanza más importante que debe quedarnos como referencia, primero que nada es la importancia de respetar y hacer respetar la democracia y la de involucrarnos en todos los procesos que tengan que ver con la vida política de nuestro país, ya que de ahí se desprenden las decisiones que repercuten todos los aspectos de nuestra vida, social, económica, cultural, etc.

*El autor es Presidente del Consejo Coordinador Empresarial