¿Qué pasó con Sulli?

Esta semana una trágica noticia está dando la vuelta al mundo y se trata del fallecimiento de Sulli, una idol de kpop de tan solo 25 años que sufría depresión y fue víctima del ciberacoso por miles de personas únicamente por querer terminar con los prejuicios que existen en Corea del Sur y en el resto del mundo.

Sulli fue encontrada sin vida en su departamento en Seognam, situada al Sur de Seúl, y su agente fue quien descubrió el cuerpo el 14 de octubre, pero él explicó que no había podido comunicarse con ella desde un día antes de lo sucedido.

Hasta el momento se sospecha que Sulli se suicidó, pero las causas de la muerte aún se están investigando, lo único que ya está confirmado es que no se trató de un atentado, además la policía mencionó que la idol dejó una nota, pero no una de suicidio si no una carta en la que expresó todos sus sentimientos.

Y eso es justamente lo que ella siempre hacía, era una persona que solía compartir cómo se sentía, aunque a veces sucedía lo contrario y las personas deducían cosas que no eran reales sobre ella gracias a distintas circunstancias que su agencia no pudo controlar, un ejemplo son los miles de comentarios de odio que recibía día con día por parte de los netizens (así llamadas las personas que dejan comentarios en línea).

Pero ¿cómo comenzó esto? Todo inició en el año 2009 cuando debutó con el grupo f(x), que rápidamente subió a la cima, todo parecía ir bien para el grupo hasta que en el año 2014 la integrante Sulli dejó de aparecer en las presentaciones en vivo, a lo que la agencia dio un comunicado diciendo que “Sulli había estado enferma, así que decidieron darle un descanso, pero que no era nada grave”.

A lo que pasaron 3 días y ella seguía sin aparecer, pero lo que resultaba extraño es que en esos 3 días f(x) ganó distintos premios pero en ningún momento hacían mención de Sulli a lo que miles de netizens empezaron a comentar “Algo pasa. La SM obligaría a BoA (una de las idol más famosas de Corea) a presentarse hasta el punto del desmayo sin importarles que tan enferma esté, ¿pero a Sulli la dejan descansar por un resfriado severo?”, “Quizás ella deje el grupo”, empezaron a crear teorías llegando al punto en el que decían que tal vez podría estar embarazada dado que algunos meses antes se habían difundido rumores de que probablemente estaba en una relación, lo que hasta en ese momento no estaba confirmado.

Básicamente lo que estaban haciendo los netizens era tratar de terminar con la carrera de la idol y al final lo consiguieron de alguna manera porque la agencia anunció que Sulli abandonaba el grupo por estar "agotada física y mentalmente por los comentarios negativos y falsos rumores", que si nos ponemos a pensar fueron gracias a que la agencia no hizo nada para pararlos, además teniendo en cuenta que ella ya tenía indicios de depresión desde ese entonces. Al mismo tiempo, se confirmó su relación con el cantante Choiza, de Dynamic Duo, con quien rompió en 2017.

Para este momento Sulli era una de las idol más odiadas del kpop primero por “destruir al grupo f(x)”, cuando realmente fueron los mismos fans y segundo por tener una relación con un hombre 14 años mayor que ella, luego de un tiempo Sulli empezó a participar en distintos dramas (así llamadas las novelas coreanas), y tomó gran popularidad, pero más que eso lo que empezó a llamar la atención es que en su Instagram solía compartir fotos sin usar sostén, y en una de las últimas entrevistas que dio explicó que había decidido posar así por un tema de comodidad personal y para terminar con el prejuicio en la conservadora Corea del Sur hacia las mujeres que deciden no usar corpiño. Pero gracias a esto volvió a ser víctima del ciberacoso por miles de personas, y algunos podrían llegar a decir que se lo merecía por mostrarse así en sus fotos, pero no es así, nadie debería ser acosada o menospreciada por ningún motivo, para este punto la idol diariamente recibía mensajes de odio en los que algunos le deseaban la muerte, simplemente porque ella se mostraba tal y como era.

Ahora solo queda esperar las declaraciones de la policía para saber cuáles fueron las razones de la muerte de Sulli, pero entendiendo todo lo que estaba viviendo ella; los que la conocemos desde que debutó, sospechamos que se trató de suicidio, un tema que se está volviendo común en el mundo del kpop por toda la presión en la que viven los idols, situación que cambiaría si simplemente nos abstuviéramos de criticar a las personas o brindáramos un poco de apoyo a aquella persona que lo necesita.

*Akari es youtuber del canal Akari Beauty Official, cuenta con más del millón de seguidores. Sus contenidos son: Vlogs, Challenge, DiY’s, reviews y todo lo relacionado a la cultura asiática.