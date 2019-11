¿Qué pasó con Goo Hara?

El pasado fin de semana nuevamente se volvió viral un tema que dejó sin palabras a miles de fanáticos de #Kpop y es sobre la lamentable partida de Goo Hara, una idol y ex integrante del grupo KARA, que había intentado suicidarse hace 6 meses, pero gracias a que la encontraron a tiempo fue que lograron salvar su vida, pero esta vez no fue así.

Hara fue encontrada sin vida en su casa en el barrio Cheongdam de Seúl el 24 de noviembre a las 6 de la tarde aproximadamente y actualmente está en investigación su muerte, pero gracias a los informes de la policía, se sospecha que fue suicidio al igual que el de Sulli, un caso que conmocionó al mundo entero y que aunque ambas situaciones tengan contextos distintos, tienen algo en común y es el ciberacoso por miles de personas.

Como mencione antes, Goo Hara había intentado suicidarse en mayo de este mismo año, y afortunadamente pudo continuar con vida en ese entonces, luego de ser hospitalizada, con esta noticia uno normalmente pensaría que recibió miles de mensajes de apoyo por parte de los internautas pero resultó ser todo lo contrario, dado que la mayoría de los mensajes dejaban a relucir lo mucho que la odiaban y el cómo no debía continuar con vida.

Y ahora tú te estarás preguntando pero ¿Por qué la odiaban tanto al punto de desearle la muerte? Para esto, regresemos al momento en el que su grupo KARA debutó, en ese entonces no tuvieron el éxito que la agencia tenía en mente así que decidieron integrar a 2 idol más (Entre ellas a Goo Hara) para dar un equilibrio al grupo el cual después de esos ajustes resultó ser todo un éxito, ya que KARA empezó a darse a relucir pero a la vez gracias a que Hara era uno de las visuales, es decir de las más bonitas del grupo, miles de fanáticos la empezaron a odiar por el simple hecho de que con su belleza iba a opacar a las demás integrantes.

De hecho ella mencionó en una entrevista que su etapa en la secundaria fue un terror dado que recibió bullying por parte de muchas chicas que la golpeaban solo por ser bonita y por esa circunstancia tuvo que estar cambiando de escuela una y otra vez.

Un tiempo después del debut, miles de anti fans buscaban la manera de hundir la carrera de la idol; hasta que dieron con unas fotografías en una plataforma en la que la misma Hara subió fotos con su exnovio en su cumpleaños, pero al estar de fondo una habitación los anti fans aseguraban que ella había tenido intimidad con su exnovio siendo menor de edad, a lo que la agencia negó rotundamente ese hecho con pruebas, pero a los anti fans eso no les importaba, lo que ellos querían era verla hundida.

Pero gracias a la fortaleza de Hara fue que soportó todos esos mensajes de odio por varios años hasta que llegó a ser una mujer independiente, exitosa y con muchísimo dinero, a lo que tal vez estés pensando, y sí, generó aún más odio.

Ahora, luego de algunos meses salió un artículo en el que se le acusaba de golpear a su actual novio y ella al no dar una respuesta rápida todos los antifans decían que seguramente era cierto, en ese momento el novio dio miles de entrevistas a diversos medios de comunicación así que también por esa razón llamó aún más la atención, además él aseguraba que intentó terminar con Hara y ella lo agredió hasta casi desfigurarle el rostro, lo que obviamente era mentira y el hecho de que ella no diera una respuesta rápida era porque había estado hospitalizada gracias a la grave golpiza que le dio su novio porque ella fue quien lo terminó, incluso se descubrió que el la había estado chantajeando con un video intimo que le tomó en contra de su voluntad, a lo que los internautas empezaron a creerle pero al durar tanto el juicio todas las personas se olvidaron de eso y continuaron odiándola.

Goo Hara pasó por miles de situaciones y humillaciones que no debió de haber pasado y esto es gracias a que miles de personas no están conformes con sus vidas, así que deciden hundir a los que sí están haciendo algo por cumplir sus sueños, es así como hoy el ciberacoso tomó la vida de una persona inocente, por eso es importante que antes de dejar un comentario lo pienses dos veces, porque tú no sabes cómo es que esa persona se puede sentir, ¿Si en vez de odio mejor mandamos mensajes de motivación? ¿Si en vez de criticar a los demás, hacemos algo por cumplir nuestros sueños?, esto es algo tan sencillo que hará un gran cambio, y que hará que alguien mas no decida acabar con su vida, por último, si tú estás viviendo una situación similar, no dudes en pedir ayuda, y al contrario si tú estás bien, sé el pilar de otra persona, sé su apoyo, escúchala, aconséjale, y dale un buen motivo para vivir.

*Akari es youtuber del canal Akari Beauty Official, cuenta con más del millón de seguidores. Sus contenidos son: Vlogs, Challenge, DiY’s, reviews y todo lo relacionado a la cultura asiática.