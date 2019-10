Que no se olvide el 2 de Octubre

“2 de octubre no se olvida” esta frase es una de las más repetidas previo y posterior a esa fecha y a todos nos remite a un acto gubernamental que derivó en una masacre y empezó con una pelea de estudiantes en el centro de Ciudad de México, hecho que marco a nuestro país donde sucedieron los hechos en Tlatelolco.

Está documentado que semanas anteriores al 2 de octubre empezó un movimiento estudiantil que en pocas semanas creció rápidamente. La UNAM, el IPN y otras universidades del país se declararon en huelga.

En su momento y previo al trágico día las autoridades reportaron autobuses quemados por los estudiantes y el estallido de artefactos explosivos; testimoniales refieren que decenas de jóvenes fueron detenidos y en el Zócalo.

El movimiento sólo fue contenido hasta la tarde del 2 de octubre. Ese día se había convocado una nueva marcha de protesta que partiría de la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco.

Cientos de soldados rodearon el sitio. Cuando los estudiantes anunciaban que se cancelaba la caminata para evitar violencia, inició una balacera contra la multitud.

Cientos de estudiantes fueron detenidos tras la masacre de Tlatelolco en 1968.

El Ejército ocupó las instalaciones de la UNAM y el IPN, pero no logró contener el movimiento agrupado en el Consejo Nacional de Huelga (CNH).

Cincuenta y un años después, aún no está claro dónde empezaron los disparos. Tampoco se sabe realmente cuántas personas murieron o fueron heridas.

Pero el ataque se convirtió en un parteaguas en la historia del país. Desde el 2 de octubre de 1968 México fue otro, social y políticamente distinto al del día anterior.

El gobierno Mexicano no atribuye el hecho solo al mes de Octubre sino al entorno social y político que había en el país desde años previos que motivo en el acelerado crecimiento del movimiento estudiantil de 1968; siendo este uno de los más fuertes argumentos en los que el estado justifico el momento que explica la fuerte reacción del gobierno del entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz y que siendo.

Por su parte las victimas explicaron que en su pliego petitorio, el Consejo Nacional de Huelga (CNH) pidió al gobierno de Gustavo Díaz Ordaz el cumplimiento de seis puntos concretos: 1. Libertad de todos los presos políticos;

2. Derogación del artículo 145 del Código Penal Federal; 3. Desaparición del cuerpo de granaderos; 4. Destitución de los jefes policíacos Luis Cueto y Raúl Mendiolea; 5. Indemnización a las víctimas de los actos represivos;6. Deslinde de responsabilidades de los funcionarios involucrados en actos de violencia contra los estudiantes y establecer un diálogo público entre autoridades y el CNH para negociar las peticiones.

Los principios y valores en que se fundó ese movimiento e inspiraron sus marchas correspondían al entorno nacional, no lograron su pequeño objetivo pero contribuyeron a la gran transformación nacional.

Es por lo anterior que el 2 de octubre no se debe olvidar, pero tampoco deben tolerarse los desmanes que se realizan argumentando una farsa del recuerdo.



* El autor es coordinador del área Pericial del Injus.