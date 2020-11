¿Qué no cancelaron la temporada?

Oficialmente, a causa de la pandemia que azota al mundo, el Circuito de Baloncesto del Pacífico, el Cibapac, canceló la temporada 2020, luego de varios cambios de fecha.

La situación no mejoró y decidieron dejarla para cuando haya menos problemas.

Los Coyotes de Tijuana, que inclusive hicieron convenio con el Instituto Municipal del Deporte de Tijuana para utilizar el gimnasio de la Colonia Independencia como escenario de sus juegos como local, hace rato que no se dejan ver en las redes, que es donde daban a conocer sus actividades.

En su momento, Lobos de Ensenada anunciaron que no participarían, ya que las fechas no se les daban y no contaban con el apoyo del gobierno municipal porteño.

Aunque, no hace mucho, los directivos se reunieron con Armando Ayala, pero no especificaron si el funcionario lo hizo en su calidad de presidente municipal de Ensenada o precandidato a la gubernatura de Baja California, pues ya tiene rato haciendo campaña.

En Rosarito siguen con el proyecto de tener equipos en Cibapac y ABA México, eso cuando la pandemia pase.

Por lo pronto, con el apoyo de los aficionados, buscan el nombre para el equipo y se manejan los de Langosteros, Pescadores, Kumiais, Calafias, Cangrejos, Local Ballers, Waves, Sharks, Delfines y Cuervos.

En Rosarito ya hubo unos Langosteros, pero en el béisbol de la Liga Norte de México y se fueron rápido, así que deberían descartar ese nombre, que no pegó.

Los que andan muy activos son Águilas de Tecate, el último equipo que consiguió franquicia en Cibapac, que, como se apunta líneas arriba, canceló temporada, pero la quinteta del Pueblo Mágico sigue haciendo juegos de preparación, como si no estuvieran enterados..

Eso, después de que realizaron try out para armar el equipo que tendrán en la campaña.

Ya se midieron a All Stars Black Sheep, que fue un partido interescuadras y de Tijuana llevaron a Arañas, un buen equipo.

En su última salida se enfrentaron a Magic Town, un equipo del Pueblo Mágico, pues es mucha coincidencia el nombre.

También dijeron que en Mexicali habría equipo de ABA México, pero de la gente de la capital de Baja California es poco o nada lo que se ha sabido y es que una escuadra allá no podría competir con Soles, uno de los protagonistas de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional.

Ahora que están jugando casi en todos los gimnasios, la organización de los Zonkeys de Tijuana anuncia actividad para el fin de semana, en forma presencial, pues tuvieron algunos eventos virtuales.

La competencia será en tres categorías varoniles, 16 a 18 años, 19 a 21 y Libre, ésta última que también abrieron para las escuadras de bellas.

Según eso, se seguirán todos los protocolos indicados por las autoridades de salud, aunque sin presencia de aficionados en las gradas, solamente los jugadores de los equipos.

La franquicia, tricampeones del Circuito de Baloncesto de la Costa del Pacífico, ha estado muy activa en tiempos de pandemia, en labores con la comunidad, sin descuidar al equipo.

Si, como dicen, siguen en aumento los contagios por Covid 19, de nueva cuenta ordenarán el cierre de los gimnasios y el deporte ráfaga tendrá un nuevo receso.

Ya no hay más espacio para los Apuntes, que hasta aquí llegan…por hoy y recuerden, hay que quererse, quédense en casa, con el lavado constante de manos y el uso de gel, pero si tienen necesidad de salir, usar cubreboca y guardar la debida distancia.