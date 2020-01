¿Qué le sucedió a Alia Peterson? El caso de la Tik Toker

Como no es de extrañar, una de las aplicaciones más famosas entre millones de jóvenes conocida como TikTok, fue blanco de atención durante las últimas semanas, ya que se encontró a una chica que podría estar secuestrada según algunos usuarios.

TikTok es una aplicación en la que grabas videos cortos con música de fondo o diálogos actuados, comúnmente las personas que los graban están en constante movimiento o simplemente bailando, pero en este caso no es así, la cuenta que empezó a ganar interés solo contiene videos de una chica sentada sonriendo sin moverse, incluso si ves los videos pensarías que se trata de una imagen pero si prestas atención puedes notar que hay un ligero movimiento en ellos.

Y tú te preguntaras, ¿Por qué una cuenta así se volvió viral? Bueno, porque en el fondo del video se veía la palabra Aria y justamente el mismo día que apareció esta cuenta una mujer llamada Aria Peterson había desaparecido junto con otra chica, lo cual fue bastante alarmante porque todos empezaron a decir que podría ser Aria o la otra chica desaparecida y el grabar videos de esa manera podría ser una forma de pedir ayuda.

Esto podría haber quedado como un simple rumor pero para estar seguros los usuarios le dijeron a la cuenta de Tiktok, a través de los comentarios, que si estaba secuestrada en el siguiente video vistiera de rojo y se maquillara de verde a lo cual todos pensaron que no lo haría y que simplemente ya no subiría más videos pero no fue así, en uno de los siguientes videos vistió de rojo y se maquillo del tono que le indicaron, lo cual estaba de alguna manera confirmando que podría estar secuestrada o por otra parte que podría ser una broma.

Pero para confirmarlo los usuarios continuaron investigando este caso, por ejemplo otro dato que notaron es que en uno de sus videos había una soga atada al costado de la cama y una botella roja que podría ser cloroformo, otra pista que podía estar confirmando que está secuestrada es el hecho de que grabo un video donde aparece con una camisa en la que hay una niña mirándose al espejo con otra identidad a lo que los usuarios dedujeron que podría estar indicando que hay alguien más en la habitación observándola.

También en una de sus publicaciones compartió unas coordenadas que indicaban una zona en EUA en la costa del lago Jordan, además que en otro video se podía ver en letras pequeñas el número 17 que si se lo dices a Siri en el iphone automáticamente llama a emergencias, entre este y más detalles iban confirmando que el secuestro podría ser real.

Hasta que de un día para otro, la usuario decidió desmentir todo esto indicando que no era Aria y que se había inspirado en el canal Sitting and Smiling, en el cual un chico se sienta a meditar sonriendo y se volvió viral hace algunos meses. Y esto termina de confirmarlo cuando las chicas Aria Peterson y Martha fueron encontradas.

Por suerte esto no pasó a mayores y las chicas incluyendo a la TikToker están bien, al parecer esto fue nada más que un experimento social en el que muchas personas se involucraron para pasar el tiempo, y la chica al ver que estaba causando tanto interés decidió seguir el juego, ahora cuéntame tú, ¿Creíste que se trataba de Aria o Martha?

*Akari es youtuber del canal Akari Beauty Official, cuenta con más del millón de seguidores. Sus contenidos son: Vlogs, Challenge, DiY’s, reviews y todo lo relacionado a la cultura asiática.