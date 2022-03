¡Qué le baje de huevos! fue el mensaje que el síndico de Mexicali le mandó decir a Octavio Sandoval a través de un empresario local que le provee servicios al Ayuntamiento, el mensaje no sólo fue para él, fue para mí, fue para usted, fue para todos.

Quiero mucho a Octavio pero lo admiro más, es un tipo brillante que ha defendido la causa ciudadana, que muchos no, es que él junto con Coparmex Mexicali, por cierto una pena que se haya perdido el liderazgo que se tenía a nivel estatal, decidieron no seguir siendo cómplices de políticos de cuarta, muestra de ello fue el frontal combate al “Inge” que no es Ingeniero y que tampoco será “Subse” en su colusión con Fisamex; ahora Octavio ha emprendido una cruzada que busca que los regidores y el síndico de Mexicali dejen de tener partidas de “apoyo social” y “asesoría” que suman casi 96 millones de pesos en el trienio.

El tema es estúpidamente sencillo; tenemos funcionarios tan chiquitos porque no tienen ni la preparación, ni la estatura intelectual que se requiere para desempeñar un papel decoroso; yo creo que es idiota que diputados y regidores tengan partidas sociales, ambos están para legislar, los primeros leyes que mejoren nuestro estado y a su gente, los segundos para velar por reglamentos y proyectos que beneficien a nuestra comunidad, nada tienen que hacer utilizando recursos, cada vez más escasos, para satisfacer su ego personal y gastarse el dinero que no es suyo; al diablo la idea de que es un apoyo social, tanto en el estado, como en el municipio, hay dependencias que se encargan de ello.

Alguna vez un exgobernador me confió que los diputados de su partido habían costado millones de pesos al erario para aprobar la Ley de Ingresos y la Cuenta Pública, parece que sucede lo mismo en los cabildos municipales y Mexicali no es la excepción, por ello a la alcaldesa no le han aprobado los delegados municipales a cinco meses de haber iniciado su gobierno, por ello, Héctor Ceseña, síndico municipal, y José Ramón López, coordinador de regidores de Morena, han condicionado su apoyo a sus caprichos y trapacerías, el colmo es que se atrevan a amenazar a un ciudadano ejemplar que representa lo mejor de nuestra gente, es que al hacerlo nos amenazan a todos los que no estamos dispuestos a seguir siendo sus cómplices, no nos amedrentó Bonilla no lo harán figuras tan chiquitas como las que hoy nos ocupa, lamentable y esto es tal vez el motivo que más anima a estos enanos gandallas, el que no seamos más los que nos sumemos a condenar públicamente sus dichos.

Sr. Ceseña bájenle usted, deje de ser un síndico “cuenta chiles” que revisa facturas y trabaje en la implementación de políticas anticorrupción que conviertan a nuestro municipio en el de mayor transparencia en nuestro estado, bájenle señores regidores, entiendan que lo que nuestro municipio necesita es más obra pública, menos burocracia, menos nómina, más y mejores policías, más seguridad, más áreas verdes, menos políticos chafas preocupados en ver cómo se llevan hasta los lápices del escritorio, menos gandallas que gasten los pocos pesos que se tienen en dar apoyos sociales con un eminente sesgo político electoral; señores; ¡bájenle ustedes y pónganse a trabajar!