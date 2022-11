¿Qué está pasando en Twitter?

La adquisición de Twitter por parte de Elon Musk no ha despegado exactamente como un cohete. Después de tratar desesperadamente de safarse de la compra de $44 mil millones de dólares, enfrentó una batalla judicial por rezongar. Así que lo hizo, mientras se quejaba de que "obviamente estaba pagando de más". Los despidos masivos y las renuncias masivas han dejado a Twitter como una sombra de lo que era antes. Y la decisión de Musk de poner marcas de verificación azules (la confirmación de Twitter de la identidad de un usuario) a la venta ha ahuyentado a los anunciantes, que son los que mantienen a flote la empresa.

Después de que los despidos masivos pusieron en jaque a Twitter a principios de este mes, Musk exigió que los trabajadores restantes se presenten en las oficinas de Twitter en lugar de trabajar de forma remota. Insistió en que firmaran un compromiso para construir una empresa "con un fuerte compromiso" o renunciar. Muchos eligieron la indemnización, y algunos literalmente despotricaron a su salida.

En Twitter, muchos superfans de Musk se burlan del personal de Twitter que se fue por no estar lo suficientemente comprometido con la empresa, mientras que otros se han ofrecido como voluntarios para venir a Twitter para tener la oportunidad de trabajar con su héroe.

George Hotz, quien anteriormente fundó una startup de conducción autónoma, le tuiteó a Musk que trabajaría gratis, si Twitter cubriera sus gastos de manutención. El sábado anunció que se había convertido en pasante de Twitter.

También hubo un episodio donde despidió a dos ingenieros sobresalientes, acto seguido los contrató de nuevo y tuiteó sobre su error junto con una foto muy sonriente de los tres.

La firma de Andreessen, Andreessen

Horowitz, invirtió 400 millones de dólares en la compra de Twitter por parte de Musk. A principios de este mes, Andreessen tuiteó sobre una inversión mucho menor que fue, a su manera, otro voto de confianza: "$8", tuiteó, con una foto de su recibo después de registrarse en Twitter Blue. Ese es el servicio de suscripción mensual que Musk renovó para incluir las marcas de verificación azules, y que Musk llamó "el futuro de la plataforma" y que solo duró dos días, empezaron a suplantar a políticos e incluso al mismo Musk. Dice que está preparando el tema de verificación y considerando varios tipos, veremos en qué termina todo esto.

Otra de las decisiones que ha causado mucho revuelo es someter a votación el regreso de la cuenta de Donald Trump, todos votamos, de hecho 134 millones de personas vieron la encuesta “the people have spoken. Trump will be reinstated. Vox Populi, vox dei.” tuiteó y ¡boom! fin al silencio obligado de dos años, Trump está de regreso.

Lo cierto es que (desde mi muy particular punto de vista), Twitter se estaba convirtiendo en una granja de bots y cada vez más aburrida, intentaban hacer actualizaciones y no más no daban una, salvo los “espacios” que creo que son acertados lo demás, pasó de noche. Desde que Elon Musk tomó Twitter, esto volvió a la vida ¿para bien o para mal? tendremos que esperar, pero eso si, de que está divertido ¡está MUY divertido!, ojalá encuentren la forma de mantenerlo sano y en la medida de lo posible, libre de fake news o fake people.