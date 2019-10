¿Qué encontraron los nuevos Alcaldes en los Ayuntamientos?

Este lunes se llevó a cabo el cambio de poderes en los cinco Ayuntamientos de Baja California, Arturo González Cruz (Tijuana), Marina del Pilar Ávila Olmeda (Mexicali), Armando Ayala Robles (Ensenada), Zulema Adams Pereira (Tecate) y Araceli Brown Figueredo (Rosarito) son alcaldes en funciones desde el primer minuto de octubre ¿Cómo se ha llevado la instalación de los gobiernos? ¿Cómo se han conducido los alcaldes? ¿Qué han encontrado?

Indudablemente buena parte de lo que sucede en los primeros días de gobierno depende de cómo dejaron sus antecesores la situación y lo cordial o civilizada que se dio la transición en los últimos días de los gobiernos salientes, cada municipio ha presentado sus particularidades y a continuación haremos una breve descripción de cada uno de ellos:

TIJUANA: con el histrión de alcalde que nos tocó, las puestas en escenas de ambos lados de la transición y un alcalde muy duro que ha entrado, los primeros días de la ciudad ha provocado que revienten varios caprichos de ambos lados, primero González Cruz fue hábil al mandar a quitar la cortina de hierro que instaló su antecesor, buscando dar un sello de que las cosas serán diferentes.

En catastro, las claves llegaron tarde para poder cobrar, las arcas municipales dicen que están vacías y llenas de deudas, los expedientes en sindicatura se apilan, se suspendió por varios días la recolección de basura, lo mismo con el programa raite que terminó el último de septiembre, incluso hasta dos felinos los entregaron hasta entrada la madrugada en el SIMPATT y seguro aún falta más que se agregue a la lista.

MEXICALI: Realmente ha parecido ser una transición tersa, no se han dado golpes debajo de la mesa, curiosamente el alcalde saliente Gustavo Sánchez fue despedido entre aplausos en su último acto público y si bien todo parece indicar que las cosas no serán tan catastróficas, lo cierto es que internamente ha trascendido que el Síndico Municipal Héctor Israel Ceseña Mendoza si tiene preparados verdaderos bombazos bajo el brazo.

Quizá lo más sorprendente es que la alcaldesa Marina del Pilar inició con el pie izquierdo al interior de la policía municipal, advirtiendo que los uniformados cachanillas son considerados los más corruptos a nivel estatal y quizá tenga razón en ello, en Mexicali un policía te marca el alto para por respirar chueco y buscan de inmediato un acuerdo, pero eso sí, cuando hay un robo, nunca se aparecen, eso seguramente cambiará con la nueva administración.

ENSENADA: Con un cabildo fracturado, que le costó mucho la aprobación de su Director de Policía y con un Secretario de Gobierno que dicen que no sabe “pelar un chango a nalgadas”, Armando Ayala inició con el pie izquierdo y el gobierno descompuesto, sobre todo se miró muy mal al callar al momento de la transición sabiendo que recibiría un gobierno en crisis tanto económica como social, ahora le tocará absorber todos los errores de su antecesor.

TECATE: La alcaldesa inició enfrentada con su antecesora, a sabiendas que recibiría un gobierno quebrado, ahora se dice que la Presidente Municipal está recuperando todos los documentos que Nereida Fuentes mandó desaparecer, sobre todo lo concerniente a desarrollo social.

ROSARITO: El Gobierno de las amigas, las cuatachas que todo se van a tapar y serán comparsa, prueba de ello fue el gasto como de medio millón de pesos que costó la fiesta de instalación de la nueva Alcaldesa, ahí será todo miel sobre hojuelas hasta que los intereses de ambas cambien y se sepa la verdad.

Esto es en la primera semana de gobierno, habrá que esperar que se descubra en las siguientes.



*Alfredo Álvarez es un periodista con 25 años de carrera, ha encabezado noticieros en la televisión internacional; ganó el premio Nacional de periodismo y ha sido académico.