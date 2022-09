Que el Diablo no quiso

Luego de que se rumoraba que Fernando Castro Trenti, mejor conocido como “El Diablo”, podría ser el próximo secretario de Gobierno del Ayuntamiento de Tijuana, la alcaldesa Montserrat Caballero fue cuestionada sobre el tema y dijo que no será así.

“Yo se lo pedí, pero me dijo que en este momento no podía, imagínense tener una figura como Embajador, Senador, con tanto capital político, pues si es necesaria en un gobierno, pero en este momento él no podía”, expresó.

Los que siguen sonando son Obed Silva, quien por cierto ya fue Secretario de Gobierno en la administración de Carlos Bustamante Anchondo, Marcelo de Jesús Machain y Jesús García Castro.

Ahora sí viene Sheinbaum

La que comentan que ahora sí andará por Tijuana es Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México.

Y es que cabe recordar que se había anunciado su visita a BC, en específico a Tijuana, para el 14 de agosto pasado, pero un par de días antes se dieron los atentados en la entidad, en lo que hubo quema de vehículos y prácticamente se paralizaron las ciudades, además se cancelaron algunos eventos, incluyendo la conferencia de la aspirante a la Presidencia de la República.

Y es que a diferencia de los otros funcionarios que suenan para candidatos de Morena, ella no pudiera venir entre semana justificando alguna acción de gobierno, pero el fin de semana sí, así que ya tiene su agenda para esta ciudad.

Dicen que llegará muy temprano al aeropuerto de Tijuana, de ahí se irá al Grand Hotel donde desayunará y tendrá un par de actividades, posteriormente a las 13:00 horas dará una conferencia en el Cecut.

Por lo pronto, en varias zonas de la ciudad, ya hay bardas con su nombre y carteles en apoyo.

Registran aspirante en Rosarito

Más que asombro causó la presencia del ex alcalde de Rosarito, Silvano Abarca Macklis, durante el registro de América Soto, quien contenderá para la dirigencia del Comité Directivo Municipal del PAN, y es que Abarca Macklís, es actualmente regidor por la vía independiente, es decir, le jugó las contras al organismo político que lo llevó al poder en dos ocasiones.

Si bien el desempeño de Silvano Abarca ha sido por demás gris en este gobierno, llama la atención que quiera hacer valer sus derechos como panista, cuando literalmente traicionó al PAN para buscar una posición al lado del ex panista Fernando Serrano, que contendió como independiente y ganó dos escaños en el cabildo, uno de ellos, el de Abarca Macklis, quien ocupó la primera regiduría.

Otro que se dejó ver en ese evento, vistiendo una camisa azul y un chaleco en rojo, fue el presidente del PRI en la localidad, Jorge Villanueva, pues parece ser que la alianza con miras a las próximas elecciones, va más que firme.

Por cierto, en Rosarito, la dirigencia del PAN, es para una mujer, pues por equidad de género corresponde a una dama dirigir los destinos del partido y solo dos se apuntaron para esta causa, América Soto y Nancy Ramírez.

Quejas en Ensenada

En las últimas semanas se han dado a conocer diversos casos de obras irregulares en Ensenada, sin embargo, aunque la situación no comenzó en la actual administración, ya había quejas por parte de algunos colegios de ingenieros por la falta de experiencia del director de Administración Urbana, Ecología y Medio Ambiente, Alejandro Palacios Pazos, quien hasta el momento no ha podido controlar el tema.

Un día sus inspectores clausuran una obra y al día siguiente los desarrolladores rompen los sellos prácticamente en sus narices para continuar sin permisos. Además, hay quienes se quejan de que su dependencia es una de las más lentas e ineficientes en cuestión de trámites y permisos, además de que conseguir una cita con el funcionario es más difícil que reunirse con el presidente municipal, quien por el contrario, constantemente atiende a los ciudadanos.