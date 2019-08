‘Pues ahí les dejo su circo’

Pues si usted creía que solo por decreto o mandato del mandamás de la política actual en México se iba a acabar la corrupción, el narcotráfico, la impunidad, los desorientados sociales y los malos elementos en todas las trincheras de la sociedad y de todos los partidos políticos, y de todos los sectores de la sociedad, anda algo mal. A lo que diga el líder moral de unos y líder político de todos, hay que agregarle lo propio que cada uno de nosotros tiene que hacer para que las cosas se den. Uno no puede solo. Todos, juntos, podemos hacer algo.

Y es así, que ya estamos viendo cómo los nuevos preclaros de la patria, los que ganaron, nos están demostrando muchas cosas. Unos para bien y otros para mal. Están los sensatos y profesionales (que son los que están trabajando en serio, solidarizándose, templándose, dando resultados). Otros son los que ya se creen los reyes del Olimpo o seres inmaculados (que son los que, en lugar de mostrar el cambio, nos están demostrando que son más de lo mismo). Y los advenedizos, que son los arrejuntados (que no sabemos más que vienen de los partidos que ya se rechazaron. Ya veremos si aprendieron o no).

De lo que sí estamos seguros es que no puede terminar la corrupción si siguen los corruptos dentro del gobierno. Que no pueden terminar con la inseguridad, si sigue habiendo colusión cárteles-autoridad. Y que no puede haber gente capaz, mientras no aprendan que, aunque hayan luchado por una sola ideología, se tiene que gobernar para todos. Y que les gusten o no los contratiempos y las críticas, se las tienen que aguantar, porque así es la política.

Y bueno, es así como entre dimes y diretes de los que entran y salen de la función pública, en lugar de estar haciendo su tarea con prudencia, entregando o recibiendo según las normas (y si no, hay formas legales para denunciar. Cualquiera menos la patética mediática que les encanta a los busca reflectores), algunos están con pleitos y ya llegó al grado de llegar con lupas, dar golpes en la mesa, acusar que hay un circo, y hablar de payaso y cínico para expresarse de la contraparte. Nada más desagradable. Exactamente lo que ya no se quiere.

Y si habláramos hipotéticamente de payasos, habría varios. Y nada divertidos, en las tres pistas, logrando la apatía de la concurrencia. O sea, el desinterés de la gente por los asuntos políticos. Y una vez instalados los nuevos, Dios no lo quiera, tal vez volveremos a ver acróbatas, magos, tragafuegos, y hasta changos saltarines, con sus acciones y declaraciones. Espero que sean pocos, porque la esperanza es grande.

Pese a que los auténticos líderes nuevos de la política nos dicen que ya está el cambio, su misma gente ya está mostrando falta de temple y de respeto. Un servidor, seguirá dando el beneficio de la duda, porque sigo viendo cosas más buenas que malas. Seguro vendrán tiempos mejores.

* El autor es asesor administrativo, presidente de Tijuana Opina y coordinador de Tijuana en Movimiento.