Puentes vs. conmemoración

Durante su conferencia en la mañana de este miércoles pasado, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció que realizara una iniciativa para eliminar los puentes por los días festivos.

Dijo que terminando el ciclo escolar actual, va a proponer reformas para regresar a las fechas históricas, para que sea festivo el día en que se conmemore una fecha histórica, desde luego las más importantes, las trascendentes

Refirió que con esa reforma se pretende eliminar el puente correspondiente al 16 de septiembre de este 2020, es decir, el día inhábil será el mismo miércoles que corresponde a la fecha indicada; así también el 2 de noviembre que cada año se conmemora al Día de Muertos, este será el primer puente del 2020 que sufriría el cambio, después de la reforma; otro puente se dará en ese mismo mes de noviembre, el “puente” por el 20 de noviembre será modificado, de ser lunes, ahora se dará como día inhábil el viernes, como marca el calendario, que dicho sea de paso también será un puente.

Los puentes que no serán modificados son los que ya están en el calendario escolar y que están programados desde el año pasado ya que debido a que de aprobarse la iniciativa propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, la reforma entraría en vigor hasta el próximo ciclo escolar.

El propio Andrés Manuel López Obrador reconoció que esta medida causará muchos comentarios, pero agregó que lo que se busca es fortalecer la memoria cívica. Dijo que a este gobierno le interesa mucho la historia porque “quien no sabe de dónde viene, no sabe a dónde va” y refirió que “es muy lamentable que en los últimos tiempos se haya dejado en el olvido estas fechas cívicas históricas. Los niños en las escuelas hasta de secundaria hablan de los puentes pero no del por qué no asisten a la escuela un viernes, un lunes, como acaba de suceder. Resulta que hoy día 5 de febrero, nadie recuerda que se promulgó la Constitución”.

Ante este comunicado el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa se opuso a la idea del mandatario Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y publicó: “Grave error regresar asueto al día festivo. Para muchas familias, los “fines de semana largos” son la única oportunidad de vacacionar. Sin ellos, cientos de sitios turísticos no tendrán actividad ni empleo. Volverán “puentes”, ausentismo para aprovechar día inhábil entre semana.”

También la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, se manifestaron para referir que si se eliminaban los fines de semana largos se afectaría el turismo y varias economías

Ya en otras ocasiones toque en este espacio que recorrer un día para conmemorar el día festivo, tenía una doble falta, ya que no se celebraba nada el día de descanso y de todas maneras se inhabilitaba el día a conmemorar, ya sea por desfile o festival.

* El autor es coordinador del área pericial del Injus.