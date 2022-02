Publicidad gubernamental

Son muchos los que afirman que la publicidad comenzó muchos años antes de Cristo, con la famosa publicidad “boca a boca”, ya que, en la antigua Grecia, los famosos “heraldos” anunciaban en las plazas información sobre productos para convencer a las personas de que los compren. Aunque esto es considerado por muchas personas como el inicio oficial de la publicidad, hubo dos momentos en la historia, que impulsaron realmente el desarrollo de la industria publicitaria. En primer lugar, la invención de la imprenta en 1453, permitió la difusión masiva de mensajes publicitarios y gracias a ello, se empezó a considerar a la publicidad como un instrumento de comunicación. Sin embargo, los productos que salían al mercado, en su mayoría eran producidos de manera artesanal y muchos de ellos eran únicos en su categoría, por esa razón, la publicidad no tomaba gran importancia aún en el proceso de venta de los productos. Posteriormente, en 1760 inicia un periodo que cambiaría por completo lo que se conocía hasta la época como publicidad, ya que, en ese año, se inicia la revolución industrial, la cual trajo consigo una producción masiva de productos, los cuales necesitaban diferenciarse de los demás para ser reconocidos y preferidos por el público. La publicidad es una herramienta muy poderosa que emplean las empresas para persuadir a los consumidores de que compren algún servicio o producto, pero, hay que tener cuidado de no tergiversar el método o las técnicas, cayendo en publicidad engañosa. Todos, en algún momento, nos hemos topado con algún producto que promete algo que, en realidad, no cumple o cumple a medias, provocando que terminemos decepcionados por las altas expectativas que generaba dicha publicidad falsa. La publicidad falsa es aquella que presenta afirmaciones engañosas, exageradas o que solo cuentan una parte del producto o servicio anunciado, dejando detalles importantes fuera para enganchar a los consumidores y perjudicar a la competencia. Esto no solo aplica en el modo de funcionamiento de un producto, sino también incluye datos falsos sobre el origen del mismo o la manera en que se fabrica o, incluso, se puede dar a partir de omisiones importantes. Uno de los métodos de publicidad engañosa es añadir la clásica leyenda “científicamente demostrado” o “resultados garantizados”, afirmaciones que rara vez resultan del todo ciertas. En algunos países, debido a lo que implica la publicidad engañosa, se considera un delito, pero en otros aún no hay una regulación al respecto. La publicidad falsa y engañosa puede presentarse de diferentes maneras. En nuestro país es muy común que los políticos, especialmente el ejecutivo federal, los gobernadores y casi todos los alcaldes tengan una dirección de comunicación social en donde se le informa (publicidad gubernamental) al pueblo sabio y honesto los logros personales de ellos, ahora esta de moda hacer mañaneras de lunes a viernes o cada semana en donde se calumnia y se crea una posverdad, primordial para todo gobierno fracasado y corrupto y ahí es donde se utiliza mucha de la publicidad engañosa. Utilizan una táctica bastante usada por los negocios, que se aprovechan de ello para ofrecer una información que en realidad es falsa o un producto bueno que en realidad es malo, como decir que ya se domó la pandemia, que no es necesario vacunar a los niños, que la economía va muy bien, que la energía eléctrica generada por el viento (eólica) o solar es mala y cara, que los periodistas son personas sin ética, que son diferentes, que era corrupto pero ya se compuso al estar con nosotros, afirmaciones falsas o a medias, etc. Habrá que recordarles que el pueblo no es tonto y que se podrá tener engañados a muchos mucho tiempo, pero no a todos todo el tiempo y una vez que se den cuenta que les estuvieron tomado el pelo las cosas cambiaran y perderán adeptos, aunque se ve difícil, ya que a muchos los tienen maiceados con el dinero que reciben mensualmente, tiempo al tiempo. Goebbels estaría admirado de la estrategia nacional de la manipulación de las masas a través de la propaganda y de los costos de la misma.