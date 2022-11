Psicópata es un término algo difuso en la psiquiatría. Tenemos criterios para el trastorno de la personalidad antisocial, aquellas personas que tienden a mentir y quebrantar las leyes de manera continua y frecuentemente compulsiva. Lo psicópata puede asociarse más con ese amplio espectro de personas con rasgos del trastorno antisocial, sin cubrir todos los criterios. Francamente psicópata y sin remedio lo es entre uno y dos por ciento de la humanidad, aquí y en China. Allá los matan o los usan, aquí están en la delincuencia.

Aproximadamente una tercera parte de la población tendrá rasgos psicópatas, que se manifestarán más claramente en el desprecio y manipulación de las relaciones afectivas, así como en el gusto por acciones peligrosas. Lo vemos reflejado en la delincuencia mexicana, desde sujetos que con música y frialdad degüellan al enemigo frente a la cámara, hasta sujetos involucrados en el pequeño narcomenudeo, que, si bien son capaces de matar, será en defensa propia o de su territorio. Ese espectro de mexicanos con rasgos psicópatas forma la mayor parte del crimen. El jefe tendrá que tener una mezcla de franca psicopatía con inteligencia. Los psicópatas más inteligentes son los más peligrosos, los más tontos también, su articulación resulta en las células delincuenciales y sus carteles. De diez psicópatas una o dos serán mujeres, y no de alto calibre. Claro que hay mujeres psicópatas célebres, basta con ver sus documentales en la red, pero son la excepción a la regla. Hay autores que dicen que está muy subestimada la psicopatía en la mujer, y que se debe a que tiende a manifestarse de distinta manera. Ellas tienden más a rasgos como impulsividad en las relaciones o falta de planeación, búsqueda de sensaciones intensas, frecuentemente interpersonales, y agresión verbal, suelen quedar atrapadas en el abuso de psicópatas hombres, alcohol y droga. Sin embargo, en ese tercio de la humanidad con estos rasgos están las fuerzas de seguridad. Recuerdo cuando me pidieron participar como psiquiatra en la selección de aspirantes de lo que era la Policía de Caminos. Con justa razón me llamaron la atención por haber rechazado a todos los que tenían rasgos psicópatas. Claramente me dijeron que me imaginara solo en la carretera, armado y teniendo que enfrentar psicópatas, efectivamente hay que tener sangre fría. Cuánto es mucho y cuánto es poco lo decide la sociedad y el psicópata genio puede llegar tan lejos como a una presidencia, no digo nombres extranjeros, aquí tenemos el paladín de Salinas. A menos gobernabilidad más conductas psicópatas habrá, ese es nuestro problema. Hay que aceptarlo, es parte de la condición humana, viene genéticamente determinada. La civilidad controla la manifestación de los psicópatas, cuando falta estos están a sus anchas, así andamos.