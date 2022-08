Protesta no procede

Tenía que ser que la protesta que el alto mando de Royals interpuso en contra de la escuadra Panadería Santa Cruz, en un partido correspondiente a los play off del torneo clase Mayor de la Liga Amateur de Tijuana, no procediera.

No hubo la acostumbrada junta semanal en el circuito colorado, ya que el presidente de la misma andaba fuera de la ciudad, atendiendo asuntos familiares.

Estuvimos en el escenario donde Santa Cruz se impuso a Royals, para igualar la serie a una victoria por bando. En la recta final del partido, cuando los panaderos estaban arriba en la pizarra, Israel Velázquez, timonel de Royals, libro de anotar en mano, se acercó al ampáyer principal para presentar la protesta.

Claro que los que estábamos en el campo Ángel Camarena Romo no nos enteramos del motivo de la protesta. Pero en la semana anduvimos averiguando y fue porque el encargado de manejar el pitcheo de los panaderos, Aurelio Martínez, no fue a la lomita a hacer el cambio de lanzador.

Estaban estrenando manejador los panaderos, ya que al anterior le dieron gas al perder el primer juego de play off y él se encargó de jalar por el relevista.. Además, dicen que la protesta no estaba bien elaborada y sí la hubiesen analizado, no pasaría, al no cumplir con todo lo necesario.

Pero eso ya quedó atrás y para el domingo próximo se programó el tercero y decisivo encuentro entre Panadería Santa Cruz y Royals, en el campo Ángel Camarena Romo y dependiendo el resultado, se armarían las llaves semifinales. En esta instancia del torneo dedicado a Luis Alonso Mendoza ya tienen boleto los equipos Chemys, Vaquero y Leones.

Un triunfo de Royals le otorga el derecho de medirse a Vaquero y los Chemys harían frente a Leones, en lo que pudiera ser una final adelantada del evento, que está con muy buen nivel. Pero si los que ganan son los panaderos, éstos tendrían que jugar la semifinal ante Chemys y Leones haría lo propio ante Vaquero, otra serie que luce muy pareja.

Así que el domingo hay que estar en Otay, antes del mediodía, cuando se cante el playbol. Los dos conjuntos están obligados a echar toda la carne al asador, ya que no hay mañana para nadie.

También el domingo arranca la final del selectivo zona costa de béisbol de Primera Fuerza, el mal llamado estatal, midiéndose Ensenada Rural ante la Liga Rural de Rosarito. La lógica sería que abrieran en la casa del campeón defensor y que en tres juegos al hilo despacharon a los Azules de Tijuana Municipal, que ni las manos metieron en esta serie.

Y también que Rosarito fue más lejos, hasta un cuarto partido, para imponerse a los Rojos de Ensenada Municipal. Rural de Ensenada y Rural de Rosarito protagonizaron la final el año anterior y los del quinto municipio tienen la oportunidad de tomar desquite y alzarse con los honores.

Además del título, el ganador obtiene el derecho de ser base del seleccionado que representará a Baja California en el Nacional de la especialidad, que se jugará en Delicias, en el estado de Chihuahua.

Se nos acabó el espacio para los Apuntes, que hasta aquí llegan…por hoy y la recomendación sigue siendo que usen cubreboca y gel antibatcerial, además de guardar la sana distancia, el bicho no se ha ido.