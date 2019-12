Toda la vida conocida hasta ahora está gobernada por “nuestro” Sol. Él evapora el agua de los mares para que en forma de nubes se traslade a tierra y descarguen su agua, fuente de vida.

El Sol es básicamente energía finita que un día se extinguirá, pero mientras dure irradiando calor habrá plantas que lo transformarán en alimento de los herbívoros y ellos y los vegetales nos trasmitirán la energía original del Sol a nuestro organismo. Uno de los tantos ciclos gobernados por el astro rey es el giro de nuestro planeta a su alrededor, que los humanos llamamos año. Cuando finaliza uno y empieza otro, algunos nos hacemos propósitos.

Unos se cumplen pero otros no. Hace cinco años cuando me jubilé y pensioné, emprendí mi proyecto editorial más ambicioso: narrar mi vida cinegética, esto es, las vivencias que sobre la caza guardo y deseo compartir con un grupo reducido de lectores pero apasionados sobre el tema. Don Luis Arredondo de la CDMX, es el coleccionista de textos cinegéticos más completo de México (más de 1,800), me dice que con mis últimos tres libros de edición propia, Memorias de La Rumorosa, Cultura Cinegética y Memorias de Caza, todos publicados personalmente durante 2019, ya soy el escritor cinegético más prolífico en su vasta colección.

Pero aún queda tinta en el tintero, recuerdos en mi memoria y fotografías en mis archivos. Entonces como propósito para el cabalístico 2020, tengo escribir, editar y publicar dos libros más, quizá los últimos sobre el tema. Serán: “BorregoS. Historias cimarronas”; y “Memorias de Caza II”. Pero la primera pregunta que me hago es ¿por qué otro libro sobre borrego cimarrón?

En 1997 la UABC me publicó “Cimarrón. Del culto a la cultura del borrego”. En 1998, la Secretaría de Educación Pública (Federal) me publicó “El borrego cimarrón. Una especie que debemos proteger”. Y en 2008 de nuevo la UABC me publicó “Homo-ovis. El borrego cimarrón en México”.

No obstante tanto libro sobre mi animal favorito, el tiempo pasa y los hechos suceden. Entre 2009 y 2011 se realizaron nuevos estudios y uno más está en marcha que terminará el año próximo. Sonora ha duplicado su población de cimarrón. En 2013 fue reconocido mi mejor borrego que cacé en 1973. En lugares en donde ya había desaparecido el ovejo en los Estados de Chihuahua, Coahuila, Durango y Nuevo León, ya hay de nuevo borrego cimarrón trasplantado desde Sonora. Estudios de ADN apuntan a que solamente existe una sola subespecie de borrego del desierto y no cuatro como dicen mis libros. El trabajo que realizamos con la Fundación UABC en favor del cimarrón cristalizará en el 2020. Y todos los libros mencionados están agotados.

Entonces hay nuevas historias cimarronas qué contar al selecto grupo de lectores apasionados por este tema y algunos nuevos que desean incorporarse a él. Vale la pena pues, escribir y publicar un nuevo libro. Ecológico lector, qué se cumplan sus propósitos para el 2020.