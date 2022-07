Promocionan sus 21K

Cecilio Hernández González, titular del Instituto Municipal del Deporte de Tijuana, fue anfitrión de los porteños que vinieron a promover el Medio Maratón Internacional de Ensenada.

Es uno de los eventos estelares del Instituto Municipal del Deporte y Recreación de Ensenada, programado para el 21 de agosto, con salida en Playa Hermosa, en punto de las siete horas.

Continúa la buena relación entre los institutos del deporte, que nació en la gestión de Saúl Castro Verdugo al frente del Instituto del Deporte y la Cultura Física de Baja California y en varias ocasiones pidieron la opinión del Maestro en Ciencias sobre quien tenía que estar al frente de las paramunicipales.

Dos años no se hizo el Medio Maratón de Ensenada y ahora que reaparece, aunque tienen patrocinadores, cobrarán a los corredores que hagan el recorrido de 21,097.5 metros.

Ese tema, el que les cobren, tiene molestos a los corredores, pero al final de cuentas agotarán los registros que tiene contemplados el Inmudere.

La hacen de tos, pero finalmente estarán en la salida, ya que dos años estuvieron sin poder hacer ese recorrido en el puerto. Además, la cooperación de los corredores servirá para meterle billetes a los 52 espacios que tiene planeado rehabilitar el Inmudere. La presentación del evento a la prensa de Tijuana estuvo a cargo del subdirector técnico del Inmudere, Luis Manuel Castro y del coordinador del Medio Maratón, Pablo Granados Cortez.

Será una fiesta, eso esperan, el 21 de agosto, ya que también habrá un evento de 2 kilómetros, para quienes quieran correrlos, trotarlos o caminarlos, la cuestión es estar ahí.

No estamos enterados si también para participar en los 2K habrá alguna cuota de recuperación.

Ah y el18 de julio es la fecha límite para registrarse, en la página del Inmudere.

El staff del Imdet anda muy activo, pero sin descuidar los trabajos del Medio Maratón Internacional, competición que se incluye en los festejos del aniversario de la ciudad de Tijuana.

6,000 corredores es el máximo que recibirán en la justa y en cuestión de días se agotaron los registros, así que quienes no alcanzaron, tendrán que esperar hasta el día que entregarán los números y los que no sean reclamados, se reasignarán a los corredores que están en una lista de espera.

Aunque, como siempre pasa, no faltará quien se meta a correr sin número y eche a perder el trabajo de quienes se encargarán de los asuntos técnicos.

Restringir el número de participantes en el evento, en el que entregarán una original medalla, se debe a que es el número de paquetes con que cuenta la paramunicipal del deporte para entregar a los corredores.

Como apuntamos líneas arriba, anda con todo el staff del Imdet, que colaboró en la carrera sabatina de 5K, la de los refugiados, celebrada en la Tercera Etapa de la Zona Río, con salida y meta en el Museo El Trompo.

Luis Barrios, con 17´50” fue el primero en completar el recorrido, superando el 18´05” de Roberto Casillas y la tercera posición se la adjudicó Eduardo Valdez, con un registro de 18´14”.

Juana Cruz fue la mejor entre las bellas, parando los relojes en 22´27”, con buena ventaja sobre el 23´26” de Geraldine Tapia y 24´57” de Claudia Guillén.

El evento fue a beneficio de la comunidad extranjera que reside en Tijuana y que son muchos.

Imdet aprovechó la ocasión para repartir las medallas de las primeras fechas del Serial Atlético Delegacional, eso para quienes no las tenían y comprobaron que estuvieron en esas carreras callejeras.

Ya no tenemos más espacio para los Apuntes, que hasta aquí llegan… por hoy, no se olviden de usar cubreboca y gel antibacterial, además de guardar la sana distancia, el bicho no se ha ido completamente.

Al ‘Indio’ Ortega solo le faltó el nocaut para coronar su gran actuación ante el ‘Panadero’ Rosas en la estelar de JAB Boxing, pero el boxeador forjado en la Zona Norte se bajó del ring con su tercera victoria en fila luego de una pausa de tres años en su carrera.