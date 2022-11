Primeros batazos

No todo es chutale en estos días y las principales ligas de béisbol de Tijuana, Amateur y Municipal, pusieron en marcha su campeonato oficial, del 2022-2023.

En la pelota azul, es selectivo para integrar el equipo que los representará en el mal llamado torneo estatal, el que, a su debido tiempo, convocará el paladín, que tiene secuestrado el béisbol de Baja California desde hace más de 20 años.

El del circuito escarlata es para el deleite de sus leales aficionados, por el alto nivel de juego que por siempre ha tenido la Liga Amateur.

En la primera jornada de la Liga Municipal, la escuadra PIT blanqueó a Aztecas, para abollarles la corona que defenderán este año.

En otros frentes, Cincinnati se impuso a Hurachon, la Academia de Toros de Tijuana hizo su presentación con una victoria a costillas de los Mets, esos Mets, de Marco Bonillas.

Hay buen material joven en la organización de los astados y seguramente que serán protagonistas en el torneo que recién inicio.

No esperen verlos, pronto, jugando en la Liga Mexicana de Béisbol, pero seguramente que ese es el objetivo de estos peloteros, que quieren mostrar sus cualidades.

Los Delfines dieron cuenta de Bañuelos y Compañía, escuadra que nuevamente estarán en la pelea, con el objetivo de recuperar el título de la categoría estelar, la Mayor.

Como ha sido en las últimas campañas, en la Liga Amateur abrieron las carteras los patrocinadores y ya dieron una muestra de lo que se verá en los escenarios de este circuito.

Panadería Santa Cruz, que tiene en el timón a Arturo Amaya, hicieron su debut con un triunfo a costillas del Instituto Tecnológico de Tijuana, arruinando así la reaparición de los Galgos en la pelota colorada.

Cándido Valenzuela llevó a los panaderos a peloteros a los que el Negro Amaya les sacará el talento y seguramente serán contendientes a la corona, superando lo que hicieron la campaña anterior.

Amaya, que fácilmente pudiera seguir jugando en la categoría, prefirió dedicarse a manejador y lo ha hecho bastante bien con los conjuntos que antes ha dirigido.

Los Osos del Cetys Universidad, bajo la férula de Luis Alonso Mendoza fueron mejores que los Cardenales y Vaquero, que también reforzó sus filas, macanearon a los Atléticos.

Potros, uno de los conjuntos debutantes, dieron cuenta de Royals, que la campaña anterior fueron protagonistas y Leones se apuntaron victoria a costillas de la Academia González.

Rápido, en la segunda jornada, el rol tiene a Santa Cruz y Vaqueros, de los favoritos para alcanzar el título y Potros choca con los Galgos, que comanda Arturo Ayala.

Cetys se medirán a los Leones y en busca de su primera victoria saltarán al diamante los conjuntos Atléticos y Royals, que dirigen el Gato Ríos e Israel Velázquez.

Está en la recta final la temporada de la Liga Amateur Juvenil y Red Sox consiguieron dos victorias a costillas de Algodoneros, así que con dos más la hacen como campeones, ya que la serie final de la Amateur Juvenil está pactada a siete encuentros.

No tenemos más espacio para los Apuntes, que hasta aquí llegan…por hoy y recuerden que hay que extremar cuidados, usando cubreboca y gel antibacterial, además de guardar la sana distancia, para que no florezca el coronavirus, que no se ha ido, del todo.