Pretenden aumento

Comentan que transportistas ya están preparando querer subir el costo de los pasajes del transporte público en Tijuana.

Sin embargo, hay quienes dicen que la ciudad no está lista para un incremento, sobre todo por el servicio que se ofrece, que es un sistema que no funciona y está obsoleto.

Dicen, expertos en movilidad, que lo que se necesita es una verdadera reestructura en el sistema de transporte, por eso resulta cuando menos una grosería que personajes como Gabriel Lemus o Baltazar Gómez quieran que los ciudadanos paguen más por abordar las unidades.

Habría que preguntarles si la cantidad y calidad de unidades, así como capacitación de los choferes o los tiempos de traslado ameritan dicho aumento.

La realidad es que hace falta hacer el transporte público más eficiente y mejor.’

Hay quienes se preguntan porque personajes como Lemus o Gómez no mencionan que a muchas rutas le faltan vehículos porque las empresas deciden moverlas a otro lado aunque así no está establecido en su permiso, que los asientos son insuficientes o que equivalen a actos de tortura en muchos casos, o, peor aún, que conducen de una manera que arriesga la vida de muchas personas. Tienen que pensárselo bien los transportistas antes de pensar en aumentar las tarifas, porque enfrentarse a una comunidad molesta no sería lo mejor para ellos, sobre todo cuando tienen tan pocos argumentos respecto a su servicio con qué defenderse.

Regidores atados de manos

Dicen que Rosarito es el único municipio en el Estado donde los regidores de oposición literalmente son “un cero a la izquierda”. Su voz y su campo de acción se redujo a recibir sólo su dieta, pues no importa cuánto pataleen, sus reclamos sencillamente no son escuchados, pues la aplastante mayoría morenista los ha dejado en la lona.

Nunca como ahora, habían sido tan despreciados e ignorados, por decir lo menos, en resumen, el trabajo político es letra muerta en esta administración.

Por ello según se comenta, ya se trabaja en una serie de demandas que cocina un grupo de expertos abogados, que van desde la violación a los más elementales derechos políticos, hasta las irregularidades en el cambio de reglamentos hechos “a modo” para que la oposición no pueda decir ni pio.

Lo grave de todo esto, coinciden expertos, es la violación a los derechos de sus representados, porque no hay que olvidar que ellos forman parte del Cabildo porque la gente votó para que ocuparan esos puestos, por lo que su voz no es escuchada y menos tomada en cuenta.

Dicen que los recursos que deberían estar destinados al trabajo de los regidores se encuentran en una partida que se maneja desde la Presidencia Municipal, la cual por cierto tiene pocos o muy pocos, candados de fiscalización. Bajo estas circunstancias ya se avizora que no habrá trabajo legislativo para el cual todos pagamos, mismo que siempre deja un mal sabor de boca, pues desafortunadamente no se ve reflejado o casi nunca, en un bienestar real para los ciudadanos.

Así las cosas, en Rosarito.