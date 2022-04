Comentan que sigue creciendo la presión del Gobierno y social para que Banca Afirme devuelva los 123 millones de pesos que le ayudó a cobrarse a Next Energy.

Y es que, el grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados presentó un Punto de Acuerdo para solicitar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que ponga un alto a la conducta y desacato de dicha institución y devuelva lo que es del pueblo bajacaliforniano. Incluso, a ese pronunciamiento se sumaron otros partidos como el PT y el Verde, para hacer más fuerte la exigencia, pues un juez federal ordenó que esos recursos los devolvieran al erario estatal.

Cabe recordar que esos recursos eran para un proyecto de una planta fotovoltaica en el gobierno estatal anterior, proyecto que no fue aprobado, sin embargo, ya se había dispuesto de la cantidad de dinero mencionada.

El gobierno que encabeza Marina del Pilar Ávila interpuso una denuncia contra funcionarios de la pasada administración.

AFECTA AHORRO

Dicen que los presumidos ahorros que el gobierno municipal de Rosarito ha considerado como un gran logro de la administración, mantienen en la “cuerda floja” a los Servicios Médicos Municipales, área que ha sido muy castigada con los recortes económicos, a tal grado que cualquiera de los trabajadores que requiera de una atención especializada, debe pagarla de su salario.

Algo que no se había visto, pues sin importar si tienen o no recursos para pagar algún especialista, no les queda de otra, si es que quieren recuperar su salud, ya que no se contrataron servicios externos para brindarles atención. La promesa es que se les devolverá el costo de las consultas, pero hay quienes aseguran que los trámites son engorrosos y dilatados, lo que no les da oportunidad de seguir pagando en tiempo, para continuar con su tratamiento.

Dicen que el problema es que al frente de esta dependencia se encuentra Carlos Anaya, quien es dentista y por tanto, solo puede ser encargado de despacho ya que el reglamento especifica que su titular tiene que ser un médico, para que entienda las necesidades de salud.

Ojalá y la cosa no pase a mayores, pues los trabajadores temen denunciar esta irregularidad por temor a perder sus empleos, aunque de por medio vaya su salud o la de su familia.

CRITICAN PRECIOS

Luego de que a través de redes circulara un video de alguien quejándose de cobros excesivos y mal servicio que recibió en un restaurante del Valle de Guadalupe, se dice que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) tendrá en la mira a los restaurantes de la Ruta del Vino en este periodo vacacional.

Y es que cada vez más ciudadanos se quejan de que los meseros incluyen una fuerte cantidad de propina en la cuenta, cuando debería ser algo voluntario, si bien es cierto que el Valle de Guadalupe es la zona más visitada del estado y que hay excelentes vinícolas y restaurantes, también es cierto que algunos han abusado del prestigio de la zona para tener precios excesivos, por lo que gran parte de los turistas mejor han optado por comer en restaurantes de la zona centro de Ensenada.

FALTA EN SEGURIDAD

Comentan que ha empezado a causar impaciencia en el sector privado que aún no se vea la mano de Gilberto Landeros Briseño como secretario de Seguridad Ciudadana.

Y es que, refieren, los empresarios pensaban que el ‘remake’ de Landeros, quien trabajó en la región durante

2011 y 2012 sería el inicio de una nueva época exitosa para la seguridad pública, especialmente en Tijuana.

Sin embargo, lo anterior no se ha visto, comentan, propiciando incomodidad en la iniciativa privada, que ve con malos ojos hechos como los ocurridos en la avenida Revolución y la Plaza del Zapato, porque dejan mal parada a Tijuana y su imagen vuelve a ser la de una ciudad insegura.

Pero además dicen tampoco no ven un compromiso de Landeros incluso con el gobierno para el que trabaja, pues se niega a dar plazos claros para entregar resultados y, lo más importante, tampoco tiene proyectos a mediano y largo plazo, por lo cual algunos empresarios, tras bambalinas, dicen que segundas partes nunca fueron buenas.