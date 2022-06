Preparan renovación de dirigencia

Parece que el Partido Movimiento de Regeneración Nacional, (Morena) empezará ya a trabajar de cara a lo que será el próximo proceso electoral en el que se elegirá Presidente de la República, Senadores, diputados federales y a nivel local en algunos estados como Baja California, alcaldes y diputados locales.

Al menos así lo anunció el Presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, César Castro Ponce al señalar que empezarán a trabajar en la renovación de los cuadros internos y dirigencias en

Baja California.

Parece que Morena no quiere perder tiempo ya que al menos la alianza que parece seguirá “Va por México” ya se empieza a hacerse presente, así como el partido Movimiento Ciudadano, el cual ya está haciendo giras para dar a conocer su plataforma política. Por lo pronto César Castro Ponce detalló que buscarán que todo se de en unidad, hay que recordar que en los últimos procesos, algunos miembros del partido no salieron muy conformes al no ser tomados en cuenta.

Por lo pronto el comité estatal estará analizando las bases para la renovación para próximamente lanzar la convocatoria y ver quienes se anotan para ser los encargados de llevar las riendas de Morena en Baja California de cara al próximo proceso electoral.

Según detallan sería para julio y agosto cuando se celebren las asambleas en los estados para que en septiembre se llegue a un congreso nacional ya con las nuevas dirigencias estatales.

Así que será interesante ver quienes levantan la mano para dirigir los destinos estatales.

AVANZA OBRA

Tal parece que después de diversos retrasos que ha registrado la obra del puente “El Gallo”, la cual ha generado, por decir lo menos, un caos vial en Ensenada, se acerca el día en el que por fin se finalicen los trabajos y empiece a funcionar.

Ayer la gobernadora, Marina del Pilar Ávila Olmeda, anunció que el 30 de junio se abrirá a la circulación el acceso al mencionado puente, sorbe la avenida Reforma donde, de acuerdo a los cálculos de las autoridades, circulan alrededor de 50 mil vehículos diarios en cada uno de los sentidos.

La apertura del puente consistirá en dos carriles por sentido provisionalmente, ya que son tres y se hará el señalamiento horizontal con pintura delimitando los carriles y señalamiento de protección en los carriles exteriores para continuar con los trabajos de banqueta y barandales.

Aunque a la obra todavía le restan unos meses para que concluya, la apertura de la Reforma significa un gran avance, pues es una de las avenidas más transitadas por los ensenadenses.

NO SE SALVA

Según trascendió, ayer en pleno Día del Padre, a quien le tocó ser víctima de los amantes de lo ajeno fue al Síndico Procurador de Mexicali, Israel Ceseña Mendoza luego de que allanaran su domicilio.

Hay que recordar que Mexicali tuvo un alza en los delitos durante el mes de mayo y parece que los funcionarios tampoco se salvan por lo que ya pasó a formar parte de las estadísticas de personas afectadas por los delincuentes.