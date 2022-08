Así nos quiere tener el mañanero pregonero que vive sin pagar renta en Palacio Nacional, condenando al país a pasar de la austeridad republicana a la pobreza franciscana. Para que seamos un país aún más prángana; excluidos -claro está- los mega ultra ricachones Carlos Slim, Germán Larrea y María Asunción Aramburuzabala, entre unos cuantos privilegiados…

Pero, la neta es que “desdedenantes” la inmensa mayoría ya era pobre. Pero ahora, esos pobres van que vuelan para miserables. Bajo la arenga de que se sacrifique por la patria: ¡Viva México! ¡Viva la 4T!

Aunque, también es verdad que antes de la epidemia del COVID-19, cuatro de cada diez mexicanos estaban muy fregados económicamente. Lo peliagudo es que fuimos de mal a peor y mientras la enfermedad fue avanzando la pobreza fue aumentando. En nuestro país ya se registran más de 55 millones de pobres y contando…

Muchos dirán: ¡Es natural! La economía se contrajo, se perdieron muchos empleos y mermaron considerablemente los ahorros. Así fue y ya ni llorar es bueno. Sin embargo, lo que no tiene explicación es que el Gobierno Federal gastó más de la cuenta en lo que menos beneficios les produjo a los más necesitados.

Y si alguien me dice que el programa de pobreza franciscana es exclusivamente para el gabinete, yo les diría que falta mucho para el 28 de diciembre, “Día de los santos inocentes”.

El tiempo apremia, faltan solo dos años y un par de meses para que termine la presente administración sin esperanza de mejoría alguna, porque: “El hombre absurdo no cambia nunca”.

LA PALABRA DE HOY: PRÁGANA

Es común decir que uno anda medio prángana cuando tiene poco dinero. Pero, para ser preciso, la locución verbal prángana -tanto en México, Puerto Rico como República Dominicana- significa modo de vida miserable.

Y, aunque no lo reconoce, los gobiernos populistas perviven en medio del autoritarismo, la demagogia, la ignorancia y la extrema pobreza.

DE MI LIBRERO: LOS 12 MEXICANOS MÁS POBRES…

“Cualquiera pensaría que Agustina Toribio vive en un paraje remoto de la geografía mexicana y que, por ello, no tiene acceso a ningún tipo de asistencia gubernamental. Pero no, Agustina vive en un terreno irregular de la delegación de Tláhuac en Ciudad de México. Y si no recibe ayuda es porque no tiene ningún comprobante de su domicilio. Agustina y su familia no tienen agua potable ni electricidad; malcomen cuando hay y sobreviven como pueden…”

El anterior es uno de los casos que se citan en el libro de Salvador Fraustro. “Los doce mexicanos más pobres”. Las historias que narra son simples ejemplos de una realidad incuestionable: Más de la mitad de los mexicanos viven con todo tipo de carencias; algunos, en extrema pobreza.

En cambio, en un privilegiado 1% de la población se concentra el 43% de la riqueza del país. Esta es la cruda realidad y, como dice el dicho: “Prometer no empobrece, dar es lo que aniquila” y ni para cuando dejar de ser bien pràganas.