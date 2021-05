Si en tu mente todavía está la duda sobre si votar es la mejor alternativa para los ciudadanos, entonces no tienes nada qué hacer leyendo esta columna. Soy intolerante a los irresponsables que deliberadamente no son capaces de mover el trasero un domingo cada tres años, hacer una fila de diez minutos con sus vecinos y marcar un par de boletas por el partido o candidato de su preferencia… o de perdida el menos peor.

¿No sabes por quién votar todavía? Aquí te van 10 ideas muy sencillas que te ayudarán a observarlos con otros ojos, escucharlos, analizarlos y tomar una decisión.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

1. Libertad. - Esta sencilla palabrita representa mucho más de lo que crees, es más, la libertad es un valor tan importante – inclusive más importante que la vida – que hasta la vida misma se ha entregado por aquellos que han defendido la libertad. Por eso las amenazas temerarias de control excesivo o expropiación vengativa no tienen cabida.

2. Transparencia y honestidad. - Tal vez los conceptos más prostituidos por los políticos en la actualidad. Un candidato comprometido, mínimo, presenta su 3 de 3, es decir, su declaración patrimonial, fiscal y de intereses. Mínimo.

3. Respeto a las instituciones. – Las instituciones no son perfectas y cuesta mucho construirlas, personalmente creo que deben estar constantemente adaptándose a los tiempos pero jamás aniquilarlas si no sirven al interés del corto plazo, más bien deben oxigenarse y ciudadanizarse.

4. Desarrollo económico responsable. – No hay trabajadores sin empresa y no hay empresa sin trabajadores, así de claro. ¿Por qué se obsesionan los gobiernos en transfigurar este binomio? Porque por un lado hay votos y por otro dinero. Por eso hay que estar alertas ante el apetito voraz de todo gobierno sin importar si son liberales o conservadores.

5. Derecho a la vida. – El derecho a la vida no tiene por qué ser un debate, es un derecho y punto. La agenda detrás de movimientos represores y violentos ha sido desenmascarada y solo ha provocado que más investigación científica y más reflexión se esté dando sobre lo crucial que significa defender la vida y las libertades para proteger a las dos vidas.

6. Manejo responsable de los programas sociales. – Los gobiernos son poderosos porque cuentan de su lado con la ley, las armas y el dinero, por eso es importante votar por gobiernos que respetan y no retan constantemente los límites del poder.

7. Seguridad y justicia. – La violencia en México es producto de la corrupción y como tal requiere de dos elementos: inteligencia y valentía. Inteligencia para diseñar una estrategia y valentía para ejecutarla. Vota por candidatos que tengan ese perfil.

8. Educación. – No es mentira cuando nos dicen que “la educación es la solución a los problemas”, sí, el problema es que para los gobiernos invertir en esto es a largo plazo y no es rentable electoralmente. Es por eso que los ciudadanos no podemos quitar el dedo del renglón y votar por candidatos con un plan claro sobre este tema y sobre los retos que implica abordar el problema. ¡Más de 50% del presupuesto se va en mantener estructuras humanas y físicas relacionadas con la educación!

9. Medio ambiente. –Un candidato sin agenda ecológica no sirve ni para ser reciclado.

10. Responsabilidad financiera. – Las tripas de una administración terminan en la toma de decisiones delicadas en materia financiera, necesitamos candidatos con capacidad para entrarle y hacer equipo con gente talentosa para solucionar los problemas.

¿Te ayudaron mis 10 ideas? Espero que sí y ojalá que le puedas agregar más “de tu ronco pecho” para que puedas construir tus propios parámetros y elegir bien.

*El autor es Director de Testa Marketing, investigación de mercados.