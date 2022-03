Por qué no respondo a todas las preguntas

-o-o-o-oHoy martes y mañana son Días del Correo. Por favor, envía tu nombre y la población o ciudad desde donde escribes.

Juan Loaiza, de Caracas, valioso umpire y querido amigo, comenta…: “Desde el inicio del beisbol, se ha contemplado, en cuanto a la colocación estratégica de los peloteros a la defensiva, tanto en la Regla vieja 4.03 (c) como en la nueva 5.02 (c), que ‘todos los jugadores, excepto el lanzador y el receptor, podrán colocarse en cualquier parte del territorio fear’. Con tantas modificaciones innecesarias vamos camino a sustituir las Reglas del beisbol por las de sofbol”. Julio Pabón, de El Bronx, pregunta: “¿Quién fue ese Mendoza a quien se refieren cuando dicen “the Mendoza Line”?

Amigo Yuyo: Mario Mendoza, quien es nativo de Chihuahua, ha sido uno de los más notables personajes mexicanos del beisbol. Jugó con tres equipos de Grandes Ligas entre 1974 y 1982, dejando promedio al bate de 215. Resultó estelar como shortstop, tanto en las Mayores como en su país. Y después resultó magnífico en las funciones de mánager, igual en México, que por las menores en Estados Unidos. Ya ha cumplido 71 años.

Henry Dorta, de Turmero, opina: “Roger Maris conserva el récord de jonrones de ambas Ligas en una temporada, con 62 en la Liga Amaricana (Yankees 1961). Además, fue el más joven en imponer tal marca. Los jonroneros líderes de la Nacional están cuestionados como fraude. Quedaría entonces Giancarlo Stanton con 59, como líder de esta otra Liga.

Amigo Yenyi: Maris nunca disparó 62 jonrones en una temporada. Su mayor cantidad fueron los 61, y sí, en 1961.

Richard Washington, de Knicard, Tennessee, pregunta: “¿Puede publicar la frase de Casey Stengel acerca de cómo ser un mánager exitoso?”. Amigo Chardo: “Mantener alejados los peloteros que te odian, de los aún indecisos”

Luis Zafra, de Ciudad de México, pregunta: “Te felicito por no dejarte manipular en el caso Omar Vizquel. ¿A cuáles damas has admirado más en el mundo de beisbol?, jugadoras, mánagers, periodistas, gerentes.

Amigo Lucho: A todas las que lo han jugado y han trabajado en este ambiente, que han sido muchas.

Adael González, de Punto Fijo, pregunta: ¿El comisionado o las cadenas de televisión, ESPN Y FOX, tienen alguna incidencia o influencia en la elección de los elevados al Hall de la Fama, o éste es un ente independiente?”. Amigo Ad: Dime la verdad, ¿crees que, si Rob Manfred, ESPN, FOX o alguien más, pretendiera siquiera, influenciar sobre 400 electores, los mejores periodistas del mundo en beisbol, con experiencia de haber cubierto cada uno, no menos, de MIL JUEGOS de Grandes Ligas, lo aceptaríamos? ¡No, amigo!, somos absolutamente libres e independientes para votar.

Ricardo J. Molinari F. de Madrid, pregunta: “¿Ud. le responde a toda la correspondencia que le enviamos?”.

Amigo Chardo: Imposible, por varios motivos. Hay preguntas que no vale la pena publicar, otras han sido contestadas recientemente, llegan algunas que no entiendo y las de quienes no informan desde dónde escriben. Y aún hay quienes no mandan sus nombres.

Luzgarda Casadiego, de Puebla, pregunta: “Durante muchos años, mis hijos y mis nietos lo han leído, le han oído por radio y lo han visto en televisión en calidad de personaje del deporte. ¿Por qué entonces no aparece en Google ni en Wikipedia, entre muchos narradores venezolanos mencionados ahí, ni en el grupo de los numerosos periodistas deportivos de Venezuela que también publican? Eso me tiene muy enojada”.

Amiga Lulú: ¡Cálmate! Ignoraba eso, porque nunca me había buscado ahí, hasta ahora, gracias a tu información. Pero la pregunta tendremos que hacérsela a Google o a Wikipedia. Yo no se de eso. Quizá piensan que no he tenido la calidad necesaria para incluirme.