Por qué no hay negros propietarios en MLB

Rómulo J. Obregón, de Mexicali, pregunta…: “¿Por qué no hay negros propietarios de equipos en Major League Baseball (MLB)?”.

Amigo Romo: Por supuesto que nada lo prohibe y tampoco creo que se trate de discriminación. El 2002, estuvo cerca de adquirir los Expos de Montreal, Robert Johnson, quien poco después fue el primer negro propietario de una franquicia en el basquetbol, cuando compró los Charlotte Bobcats. Lo de Los Expos se cayó porque Johnson estaba en los arreglos de su divorcio y lo de la fortuna se convirtió en un litigio problemático. Omar Minaya estuvo cooperando con él en las gestiones de la compra que no se dió.

Soteldo Díaz, de Orlando, pregunta: “¿Luis Tiant merece estar en el Hall de la Fama?”.

Amigo Soto: No. En 2002 fue eliminado como candidato con apenas el 18% de los votos, del 75% que necesitaba para ser elevado. Y por reglas de la época fue candidato durante 15 años.

Francisco Camacaro, de Barquisimeto, dice: “Faltando poco para retirarse como bigleaguer, le preguntaron en Estados Unidos a Omar Vizquel, por qué Ud. no votaría por él para el Hall de la Fama. Y Omar respondió que por no haberle dado una entrevista. ¿Eso es cierto?”.

Amigo Paco: Sería yo un ridículo. Ninguna persona tiene la obligación de conceder entrevistas, y menos los bigleaguers, quienes son profesionales tan ocupados. No recuerdo que Vizquel alguna vez no quisiera hablar conmigo. Siempre fue muy amable y cooperador, en extremo amistoso, por lo que tu historia debe ser un cuento inventado por alguien que no tenía otra cosa más útil qué hacer. Búscate otra anécdota más verosímil.

Benigno Acosta A. de Cagua, Venezuela, opina…: “Totalmente de acuerdo con el amigo Edgar Barroeta B. de Acarigua. El objetivo Hall de la Fama de Cooperstown se compone de muchas variantes que van más allá de las estadísticas.

“El liderazgo, la contribución al beisbol, entrega al equipo y al espectáculo, el estatus de jugador élite, el legado. Son factores para la hora de llevar a un pelotero a la inmortalidad. Lamentablemente, Vizquel carece de esos atributos. Vizquel fue un grande en el campo corto, un fuera de serie a la defensiva pero no un buen pelotero integral.

“Todo lo contrario a lo que fue David Concepción, el mejor campo corto de los 70’, líder de su equipo y gran engranaje para el éxito de la Gran Maquinaria Roja”.

