Por qué los jonrones dentro de los estadios

Pantaleón Rodríguez, de Barquisimeto, pregunta…: “¿Eran muy grandes los estadios a comienzos del Siglo XX, ya que la mayoría de los jonrones eran dentro de los parques?”.

Amigo Pantie…: No. Solo que la pelota era menos salidora, en comparación con la creada después, en la era Babe Ruth. Y además, no había costumbre de sacar la bola.

Lope E. Nieves D. de Valencia, pregunta…: “¿Cuáles son los venezolanos actuales, coach y ejecutivos en Grandes Ligas y cuál podría ser el próximo manager MLB? Además, ¿Has recibido algún reclamo de parte de ESPN, FOX o del comisionado por tus opiniones?”. Amigo Lo…: Hay docenas de nativos de Venezuela, ejecutivos y coaches, excelentes candidatos para mánagers en las Mayores. Entre otros, Álvaro Espinoza, Alfredo Pedrique y Carlos García… Y no, el comisionado, ESPN y FOX, no me han reclamado nada, pero sí me han ofrecido trabajos muy bien remunerados, los cuales he rechazado, porque no podría escribir con libertad. Y ser libre, es la vida.

Óscar A. Sanabria, de Yaritagua, pregunta…: “¿Cree Ud. que tantos peloteros que brillaron en el beisbol AA, aficionado, de Venezuela, en los años 50’ a 70’, podían haber triunfado como profesionales?. Cito solo algunos, William Troconis, Luis Manuel Henández, Domingo Martín Fumero, Cigarron Landaeta y otros tantos”. Amigo Caro…: Por supuesto que sí. Pero los bonos eran muy bajos y muchos prefirieron graduarse en Universidades. Además, era mucho más difícil conseguir que los firmaran, en comparación con hoy día. Eliézer Chirino, de Caracas, pregunta…: “Miguel Cabrera y Albert Pujols, no tienen dudas de su destino al Hall de Fama de Cooperstown. ¿Cuáles otros jugadores activos considera usted con esa posibilidad?”. Amigo Eli…: Cabera, Pujols y ningún otro tiene eso seguro. Faltan muchos años, cinco después del retiro. Pueden ocurrir muchas cosas.

David Véliz, de Caracas, opina…: “Un Lector le preguntó por los premios recibidos por su columna. Creo que el mejor premio es el que Dios le ha permitido vivir en el beisbol. Eso no tiene precio. Conocer a tantos peloteros, periodistas, fanáticos, ha hecho radio, television, prensa. Eso es un premio. Que Dios te siga dando salud y bendiciones”.

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.

