Por negro botaron del hotel a Jackie Róbinson en Cuba

Desde 1884, no jugaban negros en el beisbol de los Blancos, y en 1947, los Dodgers de Brooklyn incluyeron a Jackie Róbinson en el roster. ¡Un escándalo de costa a costa!

Los hermanos Moses Fleetwood y Waldy Walker, uno catcher, el otro outfielder, fueron los primeros negros en aparecer en juegos de Grandes Ligas, con los Toledo Blue Stockings, en la Américan Association.

Pero el cuatro de septiembre de 1884, cuando iban a jugar frente a los Chicago White Stockings, el mánager y primera base de ese equipo, Adrian (Cap) Anson, gritó a todo pulmón…:

“¡Saquen esos negros de aquí o me llevo a mi gente!”.

En solo minutos, convencieron a los Walker de que se fueran del estadio. Y así quedó establecida la discriminación racial.

62 años después, 1946, los Dodgers firmaron a Jackie Róbinson, quien era estrella de las Ligas Negras, y lo mandaron al equipo triple A que tenían en Montreal para que se preparara.

Terminada la campaña, Jackie estaba listo para jugar a nivel de Grandes Ligas. El gerente general, Branch Rickey, lo incluyó en el róster.

En seguida pensaron que no debían ir a entrenar en Florida, porque era un Estado muy racista y la presencia de Róbinson podía provocar inconvenientes.

“Vamos a entrenar en La Habana”, propuso Rickey, “ya que Cuba es un país muy beisbolero y tiene una buena población negra, que convive felizmente con los blancos”.

Hicieron los arreglos para trabajar en La Habana durante la primavera 1947, y jugar con selecciones de allá.

Los Dodgers volaron a Cuba en la última semana de febrero. Habían contratado al mejor hotel de la isla, El Nacional. La tarde cuando llegaron las 46 personas de la comitiva, formaron cinco filas, para registrarse. Cuando le llegó el turno a Róbinson, el recepcionista le advirtió amablemente…:

“Señor, no podemos recibirlo en este hotel, porque nuestra política es no permitir huéspedes negros”.

Por más que Branch Rickey amenazara con llevarse al equipo a otra parte, nada pudo hacer. Jackie tuvo que alojarse solo en el Hotel Boston, muy modesto, donde llegaban los peloteros negros importados para campeonatos cubanos.

RETAZOS.- ** Luis Severino estará fuera de acción durante la temporada 2020 y posiblemente, parte de la de 2021, porque el jueves lo sometieron a la Tommy John en el codo derecho… ** Otro pitcher abridor Yankee, James Paxton, operado de la cintura, regresará a juego a media temporada 2020… ** La rotación de los Yankees queda así, Gerrit (Nat King) Cole, Masahiro Tanaka, J. A. Happ, Jordan Montgómery y el Mexicano Luis Cesa…

