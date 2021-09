Desde hace varias semanas se han registrado diversas reuniones entre personajes mexicalenses, quienes preparan la llamada "Marcha por la paz, una luz contra la inseguridad", para exigir, reclamar y exhortar a las autoridades de los tres niveles de gobierno, a cumplir con una de sus principales obligaciones: Brindar seguridad a los ciudadanos. Los organizadores de la marcha han señalado que es apartidista, aunque en ella participan algunos ex candidatos a la alcaldía de Mexicali, como el abogado Jaime Dávila Galván, ahora sin siglas ni colores, para reclamar más acción de los cuerpos policiacos municipales, estatales y federales en la lucha contra la delincuencia no solo para la capital del estado, sino para Baja California en general. Esta marcha, cuyos detalles se darán a conocer la próxima semana, está programada para el miércoles 29 de septiembre a las 18:00 horas, para partir de la explanada donde está la bandera monumental, en Río Nuevo, hacia las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, donde despacha como fiscal Juan Guillermo Ruiz Hernández. "¡Porque juntos podemos, exijamos respuesta y soluciones!", es uno de los eslogan que serán utilizados en la marcha. Los organizadores no tienen un estimado de cuánta gente podrá acudir, pero la invitación será abierta al público, sin tintes partidistas.

PASO FRONTERIZO

A casi un año y seis meses del cierre de la frontera al tránsito no esencial, como turismo, compras o recreación, los residentes fronterizos ven cada día más lejana la fecha para volver a pasar a los Estados Unidos. Muchos se han empezado a resignar y por necesidad han tenido que voltear hacia los comercios de este lado, o quienes buscan diversión viajar a destinos dentro de Baja California o más al sur del país. Algunos analistas dicen que todavía se ve más difícil la apertura de la frontera terrestre después del discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador el Día de la Independencia, aunado a tener como invitado y orador al presidente-dictador de Cuba, Miguel Díaz-Canel. El mensaje de López Obrador hacia el presidente de Estados Unidos Joe Biden, para insistir en terminar el "bloqueo" a la isla, parece ser un nuevo candado en las garitas para miles de mexicanos que viven en Mexicali, Tijuana, Tecate, Rosarito o Ensenada, quienes van de compras, a visitar familiares, o simplemente a divertirse. Al principio del cierre fronterizo, en marzo de 2020, el canciller Marcelo Ebrard señalaba que México había solicitado esa medida para frenar el paso del coronavirus. A la larga se asomó la terca realidad: Fue Estados Unidos de manera unilateral quien ordenó el cierre a actividades no esenciales, y con las actitudes de Palacio Nacional, seguramente Biden mantendrá así las cosas.

SIMULACRO

Mañana se conmemora otro aniversario de los terremotos que azotaron a Ciudad de México y otras ciudades del país el 19 de septiembre de 1985 y 2017, por lo que se ha organizado a nivel nacional un simulacro. Sólo que parece que en Baja California el magno simulacro va a pasar desapercibido, puesto que es escasa la información que ha llegado a la ciudadanía para unirse a ese importante ejercicio. Parece que a José Salvador Cervantes Hernández, director estatal de Protección Civil, y a René Salvador Rosado, secretario Técnico de la Unidad Municipal de Protección Civil en Mexicali, les ha faltado ponerse las pilas para difundir de una manera más dinámica el exhorto al simulacro que a la larga puede salvar vidas. Hay quien considera que por estar programado en domingo el simulacro, Protección Civil no lo ha difundido. Sólo que esto es un error, porque la gente debe estar preparada para actuar en cualquier día de la semana, sea día hábil o feriado, en horario de oficina o escolar o en vacaciones. Los sismos y otros fenómenos no tienen agenda. Por cierto, tras la tragedia en el Cerro del Chiquihuite, en el Estado de México, Protección Civil estatal y municipal de Tijuana deberían empezar a voltear a las miles de construcciones ubicadas en cerros y cañones, donde puede ocurrir alguna situación similar a la acontecida en Tlalnepantla.