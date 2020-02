Por fin, Mookie Betts en el róster de los Dodgers

“Shakira tiene el culo mejor movido en la historia de la humanidad. ¡Y no exagero!”… J.V.

La Pregunta de la Semana: Pasado mañana sábado se cumplirán cien años de la fundación de la Liga Nacional Negra, por Andrew Ruber Fóster. ¿Quién fue el primer negro en el beisbol de los blancos y quién el primer negro en Grandes Ligas?

La respuesta: En 1878, 69 años antes que Jachie Robinson, figuró en el beisbol organizado, pero en ligas menores, el negro Bub Fowler, con el equipo de Lyn Massachusetts, International Asociation. Ahora, el primer negro en Grandes Ligas, fue el catcher, Moses Fleetwood Walker y segundo su hermano, Wally, outfielder, con el equipo de Toledo, en la Américan Association, donde jugaron hasta 1887.

¿Por qué acepta eso Luis Sojo?.- El manager de la Selección de España al llamado Clásico del Beisbol, Luis Sojo, reveló que su róster solo tiene un pelotero español. Esa es la seriedad de tal evento, que no ayuda al beisbol, lo perjudica. Y la pregunta obligada, ¿necesita Luis Sojo ese lastimoso trabajo? Se desprestigia.

Betts es de los Dodgers.- Finalmente, tras siete laaaaagas semanas de conversaciones, los Dodgers tienen a Mookie Betts en su róster y también al devaluado lanzador David Price, firmado por tres años más a 32 millones por temporada, pero los Medias Rojas pagarán parte de ese dinero. Boston recibió a Alex Verdugo vía Dodgers y a Brusdar Graterol, de los Twins, a quienes los Dodges enviaron al lanzador Kenta Maeda. Dodgers y Twins serán contendientes, pero Medias Rojas no, se conformarán haber reducido los gastos y con participar…

“No es lo mismo me cambiaron las Reglas que las Reglas me han cambiado”… J.V.-

Amor con desprecio se paga.- Francisco Lindor tiene una muy original manera de amar, según ha expresado…: “Amo a los Indios, quisiera pasar en Cléveland el resto de mi vida. Pero, como no me ofrecen lo que merezco, me voy a otra parte”…

Nadie quiere a Püig.- Ningún equipo quiere a Yasiel Püig. Evitan lidiar con tal peligro. Estuvo preso en Ámsterdam, durante visita con la Selección cubana, por robo en una tienda por departamentos, y en Los Ángeles, cayó preso varias veces, por manejar borracho, salir a la calle en calzoncillo e intentar pelear con los policías. Jugó con los Dodgers seis años y el pasado con Rojos e Indios, cuando cobró nueve millones 700 mil dólares, y en total ha recibido 51 millones 698 mil. Batea para 277, 132 jonrones, 415 impulsadas…

“La televisión puso a los bigleaguers a cobrar hasta 37 millones de dólares por temporada. La televisión acabará con el beisbol, vía Rob (Cabeza de Chorlito) Manfred”… J.V.-

