Ponen out a Williamsport

En un tercio de siglo, por primera vez se suspende la Serie Mundial de Ligas Pequeñas, que desde hace 75 años se juega en Williamsport.

Y el motivo, como deben imaginarse, es el coronavirus, que no permite la actividad al aire libre, ni los eventos donde hay mucha gente, como es el caso de Little League World Series.

Es uno de los viajes que tenemos pendientes con mi niño, pero este año no se podrá.

En México, para llegar a Williamsport, hay que enfrentar un largo proceso y muy costoso para los padres de familia, que son quienes tienen que ponerle a la bola.

Bueno, eso al menos en Baja California, ya que no reciben ningún centavo de la Asociación Estatal de Béisbol, que tiene afiliados a los circuitos de pelota pequeña.

No los ayuda, pero si los castiga, como sucedió hace años con un equipo de la Liga de Béisbol Infantil y Juvenil Municipal de Tijuana que participó en el proceso.

Fue un asunto que se llevó mucha tinta en los medios de comunicación, ya que el paladín no quería levantarle la sanción.

Esos peloteros sancionados tenían 12 años de edad, pero también hubo castigo para niños de 5 años…..por falta de responsabilidad y no reportar cuando fueron llamados a una selección de Baja California.

Y si no reportaron fue por falta de billetes, ya que para participar hay que pagar los uniformes, gastos de traslado, hospedaje y alimentación, dinero que sale de los bolsillos de los padres de familia.

En BC, las ligas pequeñas, registradas en las Ligas Infantiles y Juveniles de Béisbol de la República Mexicana, fueron obligadas a afiliarse a la Asociación Estatal, so pena de no permitirles la participación en los procesos de la máxima fiesta del deporte infantil y juvenil de México.

Los directivos de aquel entonces, los de las ligas, nunca quisieron o pusieron atención en la convocatoria de Olimpiada Nacional, que permitía la participación en el proceso de equipos, clubes y escuelas, sin necesidad de afiliarse a la Asociación Estatal.

Si en su momento no reclamaron, ya no lo podrán hacer, pues la Olimpiada Nacional, a partir de este año, desaparece y nacen los Juegos Nacionales Conade, cuya sede principal es Nuevo León, donde aseguran que si harán el evento, pero no saben cuándo.

Volviendo a Williamsport, en los procesos participan regularmente las ligas de Mexicali, que desafiaron al paladín y como apuntamos líneas arriba, Tijuana Municipal, que el año pasado lo estaba haciendo bien en el proceso, pero fueron descalificados muy cerca de la meta.

Hace años, muchos años, la Liga Amateur manejaba categorías menores, pero sólo había Infantil, Pony, Colt y Juvenil.

A mediados de los años 70´s fue la última ocasión que un equipo de la Liga Amateur estuvo en un proceso que llevaba a Williamsport, pero se quedaron en la eliminatoria, que hicieron con los conjuntos de California.

Ese equipo tenía como manejador a Sergio Urcadiz, profesor de educación física, por muchos años residente de la Colonia Independencia y buen pelotero, de brillante historial en clase Mayor, debutando con Mercado Sonora, un equipo que patrocinaba y dirigía Cucón Bernal, que también entraba al terreno de juego.

Tenemos más Apuntes del béisbol pequeño de Tijuana, pero será pa’la otra, ya que se nos ha terminado el espacio y hasta aquí llegamos…por hoy.