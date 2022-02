El Partido Revolucionario Institucional en Baja California realizó elecciones para sustituir a quien fuera su dirigente estatal Carlos Jiménez Ruíz y finalizar el periodo hasta e l 2023, el cual debía cumplir Jiménez.

De manera interina se encontraba Guadalupe Gutiérrez Fregozo y en la elección se encontraban dos planillas, ambas de Mexicali, una en la que participaba Gutiérrez Fregozo y otra más en la aparecía Álvaro Aldrete Gruel, hijo del fallecido ex presidente de Mexicali, Guillermo Aldrete Hass y quien era el presidente del PRI en Mexicali. Durante el proceso llevado a cabo el sábado, se declaró que Álvaro Aldrete Gruel no podía participar en el proceso ya que no cumplía con todos los requisitos, quedándose Gutiérrez Fregozo como dirigente estatal hasta el 2023.

Esto no fue del agrado de Álvaro Aldrete quien de inmediato señaló que impugnaría la decisión y dejaría su cargo como dirigente municipal, pero sí se mantendría en el partido ya que señala es si es priista de a de veras. Parece que el Partido Revolucionario Institucional está empeñado en hacer sus elecciones algo complicadas y siempre con una pizca de duda en cuanto a los resultados, y según dicen algunos priistas, mientras no logran resolver esos problemas, seguirán sin recobrar el poder político que alguna vez tuvieron.

SIGUE AL FRENTE

Jorge Figueroa Barrozo fue ratificado como presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) de Tijuana, para este 2022, votación que se dio durante la presentación de resultados. En palabras del dirigente industrial, el principal objetivo de la cámara será el dar seguimiento a proyectos que impulsen la proveeduría, el desarrollo de la industria y ser un organismo propositivo con el gobierno.

Hay que recordar que actualmente toda industria que maneje chips o productos de China están viviendo algunos conflictos por la falta de materiales, por lo que es importante ver otros proveedores que garanticen el abasto para seguir funcionando. Por cierto algo que destacó Figueroa Barrozo fue la alianza binacional en la que pudieron lograr la vacunación contra el Covid-19 a trabajadores de la industria con la vacuna Johnson & Johnson.

SACUDEN A JUECES

La readscripción de Jueces de Primera Instancia por órdenes del presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Alejandro Isaac Fragozo López, ha causado más que malestar en el Poder Judicial del Estado. Son doce Jueces los que de buenas a primeras fueron readscritos por el pleno del TSJE, claro que con la sugerencia del presidente de ese cuerpo colegiado.

En las indiscretas paredes del Poder Judicial del Estado se escucha que son varios los juzgadores y trabajadores de los Juzgados quienes no quedaron conformes con esa decisión tomada antes del fin de semana "largo" por el asueto de ayer.

Las nuevas asignaciones de jueces empiezan desde hoy. En Mexicali fueron removidos Carmen Alicia López Galindo del Juzgado Tercero Familiar, al Segundo Familiar; mientras que Víctor Manuel Fernández Ruiz de Chávez pasó del Primero Familiar al Tercero Familiar.

En Tijuana se hicieron siete readscripciones: Norma Alicia Nila González del Octavo Civil al Séptimo Civil; Eva Angélica Villaseñor Moreno, del Séptimo Civil al Noveno; Juan Carlos Cosntantino Ortega Vega, del Noveno al Décimo Civil; Josefina Magaña Castillo, del Tercero al Segundo Familiar; Pedro Galaf Hernández García, del Primero al Octavo Civil; María de Lourdes Molina Morales, del Décimo al Primero Civil. Mientras en Ensenada Gloria Elena Ptanik Preciado pasa del Primero al Segundo Familiar; Sergio Hiram Ibarra Macedo del Segundo Familiar se va al Primero Familiar en Mexicali; y Efraín Islas Reyna del Tercero Civil a Guadalupe Victoria.

Ante la inconformidad que causaron esos movimientos, el Poder Judicial del Estado mandó un comunicado con una redacción similar a la de los desplegados políticos donde a regañadientes se enaltece la unidad por el bien de todos. "Jueces de Primera Instancia del Poder Judicial externaron su apoyo al Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado en relación a las ratificaciones y movimientos de adscripción que aprobó el órgano colegiado en sesión extraordinaria.

"Consideraron que los movimientos fortalecen la impartición de justicia al preservar y mantener la prestación del servicio al público. "Se trata de aprovechar la experiencia de las y los jueces, para fortalecer la impartición de justicia y brindar un mejor servicio al justiciable".

Por cierto, en el comunicado no vienen los nombres ni las firmas al calce de los Jueces "felices" por haber sido readscritos.