Poker de novatos del año

La semana pasada pude contactar a dos ex jugadores que en su tiempo fueron reconocidos como Novatos del Año en la Liga Mexicana de Beisbol (LMB).

Bueno en realidad tuve contacto con cuatro “Rookies of the Year” de la LMB si incluimos en estas líneas a Isaac Rodríguez, aunque este último no es ex jugador, ya que se mantiene activo y a veces por jugar en casa olvidamos que es un gran pelotero. Por último es común que mi labor se combine con Óscar Romero, asesor de presidencia de Toros de Tijuana, con quien también he tenido contacto reciente y en su año de debut como pelotero también fue Novato del Año. Pues bien, por la vía delWhatsApp me encontré con el ti juan en seRaúlPáez, quienes uno de los trece Novatos del Año que presume Diablos Rojos del México al ganarlo en 1995. El paisano compartió el reconocimiento con el lanzador de Piratas de Campeche, Bernardo Cuervo, quien por cierto lanzó un juego sin hit ni carreraseseaño. Mi comunicación la semana pasada conRaúlPáez fue muy corta, pero agend amos unaci tapar a entrevista en los próximos días; seguramente hablaremos largo y tendido de su carrera, en particular de su paso con Toros de Ti juana en aquella temporada del 2004. Páez fue uno de los cinco ti juan e ns es que pudo jugar con la histórica“embestida” que trajo la fiesta de LMB a Tijuana. Los otros –no menos importantes- fueron Edg ar Escobe do, César Martín ez, Sabino Lo a iza y Benjamín Gil.

También la semana pasada hablé con el Novato del Año de 1978 y digo que “hablé” porque aquí si fue por el viejo amigo llamado teléfono que sigue siendo infalible. Creo que ya con eso recordó usted a Jo el“Ch in o”Pérez, quien fue el primer–y el único- Novato del Año que ha tenido Durango –ya sea Alacranes o Generales- en la LMB.

Le adelanto que ahora el ex jugador de cuadro reside en Puerto Vallarta, Jalisco, donde hizo su hogar desde hace cuatro décadas.

Pues bien, le decía que ayer hablé con él unos minutos y también programamos una entrevista para la próxima semana y ya con calma dialogaremos sobre su carrera y sobretodo su paso por Du rango, donde vivió la mejor temporada de su corta carrera en LMB.

Seguramente usted igual que yo disfrutará escuchar lo que tienen por contar estos ex peloteros que se ganó el reconocimiento y cariño de la afición en sus respectivas plazas.

Pérez fue Novato del Año en 1978 al batear para .358, con 178 hits, quince de ellos de vuelta entera y 93 carreras producidas, pero para la campaña de 1979 ya no apareció en el ros ter de Alacranes, al ser cambiado a Plataneros de Tabasco, donde jugó dos años y luego se unió al movimiento de Anabe que cortó su carrera en lapelotadeLMB.

Por cierto, en 1979 ya jugando con Plataneros de Tabasco se convirtió en el primer jugador en conectar cuadrangular en el estadio Venustiano Carranza, antigua casa de Piratas de Campeche, franquicia en el que él había militado apenas dos años antes, pero que de 1979 a 1980 pasaron de ser Alacranes de Durango a convertirse en Piratas de Campeche.

Y ya que hablamos de Novatos del Año, ¿Sabe usted quien fue Novato del Año después de Joel Pérez, es decir, en la temporada 1979?

Nada más y nada menos que Fernando Valenzuela, el gran zurdo de Etchohuaquila, Sonora, con Leones de Yucatán.

Al año siguiente debutaría con Dodgers en Grandes Ligas y en 1981 se desataría la “Fernandomanía”.

De vuelta a la LMB, Valenzuela fue el Novato del Año en 1979 y para 1980 no se designó este reconocimiento debido a la huelga de la Anabe que paralizó el circuito, pero para 1981 el ganador fue Te o do ro Higuera con Indios de Ciudad Juárezy un año después el reconocimiento lo compartieron entreMa tías Carril lo y el lanzador N el sonMa tus. El“coyote” jugó esa temporada con los equipos de Petroleros de Poza Rica y Tigres Capitalinos, mientras que el diestro nativo de Oaxaca vestía la casaca de Broncos de Reynosa.

Lo siguiente es para destacar y para que usted haga esta pregunta en alguna fiesta como trivia. ¿Quiénes han con formado la única dupla de hermanos Novatos del Año enLMB? Y la respuesta es los hermanos Romero.

Ya decíamos que, jugando con Charros, Marco Antonio fue el mejor novato de 1988 y tres años después su“carnal”Óscarh izo lo propio con Cafeteros de Córdova. Buen día, es martes; que hoy le vaya bien.

