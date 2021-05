Playlist para trapear

Hace unos días les puse a mi alumnos de locución, un ejercicio llamado lista de popularidad musical, para lo cual les di varias opciones, entre ellas, éxitos actuales que suenan en la radio y plataformas digitales, éxitos de los 80, de los 90, grandes éxitos de un solo artista, en fin, toda una gama de opciones y una alumna me dice: Profe lo haré de canciones para trapear.

Me dijo que para ella trapear era muy triste, la deprime y me puso en ese listado canciones como "El me mintió" de Amanda Miguel, "Como tu mujer" de Rocío Dúrcal y yo le dije: Oye esas no son canciones para trapear, son como de despecho y me contesta que al limpiar la casa sacaba todos sus corajes.

Definitivamente cada uno de nosotros tenemos distintas perspectivas de la música, ya que en mi caso particular, al momento de hacer la limpieza prefiero canciones más dance, más de ánimo, hasta unas buenas cumbias para que sea leve.

Quizá a lo que más le huimos es limpiar los baños o los patios donde hay mascotas, por ello, pedí apoyo en mis redes sociales, para conocer algunas canciones que ponen para hacer las labores del hogar y la mayoría me dijo que un mix de la Reina del Tex Mex, Selena, no puede faltar.

Desde "La carcacha", "No debes jugar" y hasta llegar a "Amor prohibido". Qué les parece un playlist de Los Ángeles Azules? Pero antes de los duetos, antes de la fama que gozan actualmente, esos clásicos como "El listón de tu pelo", "Como te voy a olvidar", pero con ellos, sin la Sariñana, Belinda, similares y conexos. Confieso que no tolero esas nuevas versiones.

Obviamente las "movidas" de nuestro querido Juan Gabriel como "Debo hacerlo", sobre todo la versión que dura como 10 minutos, "La frontera", "Tus ojos mexicanos lindos", "Caray", la lista es interminable con este gran compositor que dejó una gran legado musical para Latinoamérica.

Si no les gustan las cumbias o lo regional mexicano, qué tal algo de los éxitos de la década de los setenta como Bee Gees, Lips Inc, Gloria Gaynor y unos mixes eternos de Donna Summer, aquí nada de la versión "radio edit" o versión disco compacto.

Mis amistades en redes me dicen que unas de Marisela no pueden faltar en el playlist como "Sola con mi soledad", "Mi problema", "Dama de hierro" y "El chico aquel". Sumemos unas de Ana Bárbara como "Bandido", "La Trampa" y "Loca".

Hay canciones que ponen de buenas, entre ellas, "Mi dulce niña" de los Kumbia Kings, "Oye mujer" de Raymix, pasando de estado de ánimos, hasta poner algo de Erasure y Depeche Mode, que se note la edad, que se note la edad en riesgo.

Muchas gracias por su espacio, síganme en Facebook: Daniel de la Torre Radio y Prensa y en Instagram #danieldelatorretj. Hasta la próxima semana.