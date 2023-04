Playas contaminadas

Vaya que ha generado tremendo conflicto la aparición de ejemplares marinos muertos en las playas de Rosarito, que actualmente se encuentran tapizadas de las famosas medusas velero, y es que resulta difícil separar que su causa no tenga origen en los altos índices de contaminación por heces fecales que se han detectado por parte de la Cofepris.

Según se dice se trata de fenómenos normales que nada tienen que ver con la grave contaminación que contiene el agua del mar, pero lo cierto es que el gobierno municipal ha cruzado los brazos y no ha realizado acciones de advertencia, privilegiando la actividad comercial, por ello las playas no se cerraron como demanda el buen criterio, de ahí la controversia. En realidad no queda muy claro qué se está haciendo para frenar la contaminación e incluso cuando aparecieron los primeros animales muertos, una foca, un león marino y un pelícano en la playa de Santa Mónica, la alcaldesa Araceli

Brown, se apresuró a decir que se podría tratar de una bacteria en el agua lo que encendió los focos rojos en las dependencias federales y hasta un jalón de orejas se llevó pues ella no es ni por asomo experta en el tema para apresurarse a hacer tal aseveración, así es que mejor se tomó la determinación de que todos los funcionarios municipales hicieran “pico de cera” sobre el tema, “calladito te ves más bonito” dirían.

Pero es innegable que las aguas del mar están contaminadas e incluso una de las mayores fuentes ubicadas a la altura del fraccionamiento Quintas del Mar sigue activa después de meses, sin que se pueda frenar el derrame de aguas negras que de ahí se desprende, lo que convierte esto en un asunto de salud pública.

Ojalá y no tenga que pasar una desgracia mayor para que las autoridades se pongan las pilas y hagan algo para frenar la contaminación, asunto que no debería de ser ignorado, aunque se intente decir que la muerte de estos ejemplares marinos es parte de fenómenos naturales.

Regalo

Quien estuvo muy dadivoso en el Día del Niño fue Secretario para el Manejo, Saneamiento y Protección del Agua, Armando Fernández Samaniego al tener un gran detalle con un niño que estaba en busca de un boleto para un concierto.

En días pasados, se hizo viral un niño de nombre Iker quien se encontraba vendiendo dulces en la Garita Internacional de la zona Centro para juntar dinero y poder acudir al concierto de Camilo que se realizará en Mexicali.

El Secretario para el Manejo del Agua se enteró del niño mediante una publicación en las redes sociales de LA CRÓNICA, motivo por el cual decidió darle como regalo del Día del Niño un boleto para él y su mamá para poder presenciar el concierto.

En su mensaje, Fernández Samaniego señaló que el acceso al arte y al esparcimiento no debe ser un privilegio para los que pueden pagarlo, por lo que entre él y sus amigos decidieron regalarle el boleto.

Sin duda un buen gesto del funcionario para la familia del menor que sin duda podrá disfrutar del concierto de su artista favorito.