Play off a la vista

Por novena ocasión consecutiva, los Zonkeys de Tijuana están en la postemporada del Circuito de Baloncesto de la Costa del Pacífico, el Cibacopa.

No fue el cierre de campaña esperado por la qiuinteta de Tijuana, pero les alcanzó para acceder a la ronda donde está de por medio el título de la edición 2019 de la temporada.

Es decir, la escuadra que comanda James Penny sigue en la defensa del título conquistado la temporada anterior, el tercero de su historia, los mismos que tienen los Trigueros de Ciudad Obregón, quinteta que ya pasó a la historia.

Los Trigueros abandonaron el Cibacopa por las malas entradas que siempre registraban en el Gimnasio Manuel Lira, lo que desilusionó a los propietarios de la franquicia.

Pero Ciudad Obregón sigue con equipo en Cibacopa, los Halcones, que conquistaron dos victorias sobre los Zonkeys, cuando el conjunto de Tijuana cerró su participación en la ronda regular, a media semana..

Hasta que terminaran los juegos del sábado por la noche, el equipo de Tijuana conocería al equipo al que se enfrentarán en los play off.

Si no hay cambio de planes, la postemporada la iniciarán los Zonkeys en el gimnasio de la Unidad Deportiva José Santos Meza.

Los tres títulos conseguidos por Tijuana fueron en las campañas 2014, 2015 y 2018 sobre los conjuntos Caballeros de Culiacán, Fuerza Guinda de Nogales y Halcones de Ciudad Obregón.

El Club Social y Deportivo Olímpicos realizó la ceremonia de premiación del torneo tradicional de baloncesto que se jugó en el gimnasio de la Colonia Libertad.

Por cierto, hicieron una remodelación a la instalación y si hay oportunidad, en estas páginas les daremos a conocer todo lo que hizo la directiva que encabeza Daniel Abrego García.

En más del baloncesto, el deporte ráfaga está de luto, por el fallecimiento del ingeniero José Torres, para sus amigos el Pájaro, un maestro muy estimado en la Poli, ETIC y el Instituto Tecnológico de Tijuana, desde que era ITR 21.

A Torres se debe, en mucho, la construcción del Auditorio de Tijuana, uniendo esfuerzos con los ingenieros Raúl Negrete y Jesús Rodríguez Vielma.

En este grupo también estuvo el profesor Ramón Delgadillo Sánchez, quien llegó a ser administrador del inmueble, al que cuidaba como la niña de sus ojos.

Torres era suegro de Eduardo Frayre, quien informó que el Pájaro falleció en Chula Vista y que su cuerpo sería cremado.

El ingeniero Torres fue dirigente del básquetbol de Tijuana, en la época romantic del deporte ráfaga, de aquellos duelazos de Tijuana y Mexicali y los llenazos que registraba el Auditorio, incluso en los torneos municipales, no se diga los estatales, ya que los jugadores echaban todo en la cancha, por amor a la camiseta..

En el tercer juego de la serie que Sultanes de Monterrey ganó a los Toros de Tijuana, en acciones del béisbol de la Liga Mexicana, estaba programado que Julio César Martín del Campo, con brillante historial en el deporte estudiantil a nivel internacional, lanzara la primera bola..

Pero el hijo de Fily y Cachi Guzmán nunca llegó al Estadio Chevron, ya que el vuelo en el que los Zonkeys regresaban de Ciudad Obregón a Tijuana, se retrasó.

En su lugar, Romualdo Rodríguez, que fuera jugador de Zonkeys, cuando juvenil y ahora uno de los asistentes de James Penny, tiro la pelota al plato. Como ya se nos terminó el espacio, los Apuntes hasta aquí llegan…por hoy.