En esta columna, yo no doy noticias; mucho menos “de última hora”. Externo mi opinión y lo hago con relación al significado de conceptos y palabras. Por ello. le aclaro -por si no lo sabe o ya se le olvidó- que pírrico es aquello de poco valor en relación con el esfuerzo realizado…

Ahora bien, el verbo transitivo revocar significa: “Dejar sin efecto una concesión, un mandato o una resolución”. O sea, el argüende que acaba de suceder.

Bien, pues al tiempo que esto escribía, afuera sucedía la votación de la amañada revocación de mandado. De antemano sabía que El Peje saldría airoso y no dejaría el cargo porque tiene el apoyo de un número suficiente de simpatizantes, más el alevoso acarreo de votantes para un ejercicio tan inútil como costoso.

Fui testigo de la no muy concurrida afluencia de sufragantes en unas casillas instaladas dentro de una escuela cercana de mi domicilio. Ahí escuché a una mujer que le decía a su acompañante: “Mi mamá me dijo: ve a votar porque a tus padres les está dando dinero; no nos lo vayan a quitar”.

Sin asomo de duda alguna, la faramalla de la revocación de mandato ha sido un evento demagógico. O sea, una degradación de la democracia para continuar en el poder con la perogrullada de “me quedo porque el pueblo sabio y bueno me lo pide”. ¡Hágame usted el recontra canijo favor!

El primero de junio de 2018, con el 53.20 % AMLO ganó la presidencia. Hoy, ya se sabe que la participación fue del 18.2%

del total del padrón electoral. Poco y caro.

LA PALABRA DE HOY: PÍRRICO

El diccionario de la RAE dice: “Del griego ‘Pyrrikós’ aludiendo a Pirro -rey de Epiro- que derrotó en el año 279 a. C., a los romanos en Ásculo, “pero a costa de sufrir numerosísimas bajas”.

Después de dicha batalla, Pirro dijo: “Otra victoria como esta y volveré solo a casa”. Pero, lo más increíble de la biografía de Pirro fue su desenlace. En una batalla fue herido por una teja que lanzó una anciana. Sus enemigos lo mataron a golpes mientras yacía inconsciente. Ni cuenta se dio el desdichado.

DE MI BIBLIOTECA: EL CLÁSICO DEMAGOGO

Para no confundir a nadie, aclaro que se trata de un escrito acerca de Cleón de Atenas (m. 422 a.C.), conforme a los testimonios de Tucídides y Plutarco. Por ello, “cualquier semejanza con los demagogos de hoy es pura coincidencia”.

Forjó su carrera política en la oposición y estableció un pleito casado entre conservadores ricos en contra de los pobres sin ideología, quienes se identificaban con Cleón por su origen de clase media y hablar populachero.

Así, convenció al pueblo de que los políticos y pensadores -casta de la que renegaba- era la responsable de la pobreza y sumisión en la que lo tenía atrapado. Y él, ¡qué casualidad!, estaba predestinado para salvarlos.

Pero, en lugar de resolver los problemas; se dedicó a la retórica de buenos contra malos y a ser un iluminado gobernante pírrico