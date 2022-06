Pete Rose es también el líder en sencillos

-o-o-o-oIgual que todos los miércoles, hoy es Día del Correo. Por favor, envía tu nombre y la población o ciudad desde donde escribes.

José B. Lagos C. de San Cristóbal pregunta: “¿Quién es La Pimpi, y por qué los lunes no aparece la frase inicial?”. Amigo Pepe: La Pimpi es La Pimpi, joven amiga, profesora universitaria de literatura y castellano en Nueva York. Y los lunes no hay frase, por ser el día de Las Cartas desde el Más Allá.

Rutilio E. Espinoza Ch. de México D.F. pregunta…: “¿Por qué llaman camarero al segunda base?”.

Amigo Tilio…: Rafael Rubí, célebre narrador cubano lo bautizó así, porque, según él, es quien le tiende la cama al shortstop para que complete el doubleplay.

Pedro D. Luque A. de Calabozo, pregunta…: “¿Cuál es el bateador que se aproxima más a los tres mil hits sencillos?”.

Amigo PeDé: Pete Rose no es que se aproxima, él sobrepasó la cifra, con tres mil 215 sencillos, entre su total de cuatro mil 256 incogibles.

Justino Arredondo, de Culiacán, pregunta…: “¿Cómo puedo llegar a ser scout de Grandes Ligas, qué debo estudiar. No fui pelotero profesional?”.

Amigo Tino…: La mayoría de los scouts han sido peloteros profesionales. Así los prefieren los ejecutivos, y más a quienes fueron bigleaguers. No existe una escuela de scouts, pero sí un proceso, que comienza con los ayudantes de scouts o dog birds.

Dianaría Duque F. de Mérida Yucatán, pregunta…: “¿Quién inventó la frase El Rey de los Deportes?”.

Amiga Diana…: René Cañizares (Cañitas), pionero de los narradores cubanos del beisbol, era entrevistado en La Habana, a fines de 1936, cuando el espectáculo de moda en Cuba era el de las carreras de caballos, por lo que el reportero le preguntó…:

“En sus transmisiones pondera al beisbol, pero todos dicen aquí que el hipismo es El Deporte de los Reyes. ¿Qué opina?”.

Y respondió Cañitas, muy sonreído…:

“Si eso es El Deporte de los Reyes, el beisbol es el Rey de los Deportes”.

Amador M. Ávila P. de Caracas, pregunta…: “¿Por qué Ud. nunca escribe beisbol con acento en la é, como debe ser?”.

Amigo Doble A…: Eso no es “como debe ser ”. ¿Quién te engañó diciéndote que aquí tú das órdenes? Mira, en el Caribe hace más de cien años que pronunciamos beisbol. ¿Por qué usar ahora béisbol?

Márcale tú el acento, y deja que los demás escribamos beisbol. ¿Cuál es el problema?

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.

ATENCIÓN.- Puedes leer el archivo de “Juan Vené en la Pelota” en Internet, entrando por “el deporte vuelve a unirnos.