Pete Rose apostaba hasta “¡voy a que no llueve hoy!”

Alirio Morales H. de México D.F. pregunta…: “¿Hubiera sido Héctor Espino en Grandes Ligas, tan gran bateador como lo que fue aquí, en México?”.

Amigo Yiyo…: Hubiera sido superior, porque en su época no había en México instructores de bateo, ni bates hechos a la necesidad de cada bateador, ni gimnasios, y en Grandes Ligas sí. El notable poder de Espino fue un don de nacimiento y en Estados Unidos habría sido mejor aprovechado.

Rúber J. Luzardo S. de Santa Bárbara del Zulia, pregunta…: “¿Quién puso de moda que los jugadores de posición entrarán a lanzar y qué opinión tienes al respecto?”. Amigo Rubo…: “Jugadores de posición”. O sea que el pitcher NO ES un jugador de posición. Entonces, ¿qué es?. ¿Es un exiliado, una cadáver, un Santo en el Cielo? En el beisbol hay nueve posiciones, ¡NUEVE! Nueve jugadores de posición… Y nadie puso de moda nada. Eso se usa desde el Siglo XIX.

Héctor Marcano, de Adelaide, Australia, pregunta y opina…: “¿Cómo descubrieron que Pete Rose apostaba?. Perdonan a criminales y a asesinos, dejándolos libres después de pocos años de cárcel, y a él, que lo más grave que pudo haber hecho fue apostar a que su equipo ganaba, lo quieren dejar enterrado para siempre. Pero no podrán, porque quienes lo admiramos, lo respetamos y lo queremos, lo mantendremos vivo eternamente”.

Amigo Jeity…: Nadie descubrió nada, porque Pete no ocultaba su costumbre. Durante una tarde de julio de 1974, practicaban bateo los Rojos, y Cesarín Gerónimo dijo…: “Las nubes están negras, va a llover”. A lo que Rose respondió…: “¡Voy cien dólares a que no llueve!”. Cesarín no apostó, pero Ken Griffey padre sí. Y llovió, por lo que perdió Pete. Douglas Martínez M. de Guatire, pregunta…: “¿No hay quien detenga ese desorden, payasería y ridiculez del ‘perreo’? No creo que, por ser jóvenes, haya que aceptarles tal manera de disfrutar. No se dan cuenta del daño que hacen al beisbol y lo mal que se ven. He visto videos de superestrellas de los años 60, 70 y 80 y no tenían esa actitud”. Amigo Doug…: No hay quien detenga eso. Y no es la única ridiculez de algunos bigleaguers que atentan contra el espectáculo hoy día.

