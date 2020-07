Pésimas medidas sanitarias en aeropuertos

Admiro, respeto y doy mi total apoyo a todas las personas que están laborando en la primera línea de defensa ante esta contingencia sanitaria generada por el Covid 19; quizá por estas razones es que me percate que en los aeropuertos las medidas sanitarias no son buenas, o mejor dicho pueden ser buenas, pero no se aplican ni medianamente bien; ejemplos, los que quieran:

Todos los pasajeros y personal del aeropuerto llegamos con cubre bocas, por lo menos 1.5 mts de distancia bien marcada es el piso, llenar un “cuestionario de identificación de factores de riesgo en viajeros”, llega uno al primer filtro, la persona con guantes de látex en su mano me pide mi identificación y para corroborar mis datos toma mi credencial le da vuelta para checar nombre, foto y firma y me la regresa, con esta acción quizá ella no se contamine de algún virus, pero por supuesto que puede dejar algunos en mi documento presentado, porque ella ha tomado varias credenciales y alguna pudiera estar contaminada, me pregunta si tiene el cuestionario se lo muestro pero no lo lee, sigo avanzando y llegó una sala donde me imagino antes que yo debieron de haber pasado cientos de personas, hacer fila para abordar, otra vez sana distancia, un poco de gel antes de entrar al avión y ofrezco mi cuestionario de identificación y me contesta “se lo revisaran cuando bajé del avión”, me pareció incongruentes ya que creo que la medida debe ser aplicada al subir a un avión porque sí me siento mal, podría contagiar algunos otros pasajeros. Al descender del avión me ponen gel, me quita la hojita sin revisar y la ponen a un costado para después tirarla; de regreso a esta ciudad el protocolo un poco más formal, la hoja del cuestionario le pusieron un sellito que dice “salida”, pero tampoco la revisaran incluso al llegar a Tijuana nadie me la pidió, consideró que esta medida es tan mala que ni siquiera engaña a los pasajeros.

Por si fuera poco al descender del avión me entero por los diarios de la ciudad que: “Certifican al Aeropuerto de Tijuana como lugar seguro ante Covid-19”, ni la burla perdonan.

Murió Doña Araceli.

“He partido de su lado, mas no de sus corazones, ya soy una luz que ilumina este hermoso cielo. Esto hoy ya con Dios en sus brazos y desde aquí estaré cuidándolos hasta que llegue el momento de que estemos juntos en este bello lugar. Recuérdenme con amor y mantengan mi imagen en sus corazones.”

Con esta esquela muchos se enteraron del fallecimiento de Doña Araceli García Montejano, su nombre significa "altar del cielo" y desde su misiva anuncia que ahí nos espera, claro que la recordaremos con amor y su imagen estará en nuestro corazón.

Los médicos nos engañaron a todos, nos dijeron que murió del corazón, pero yo no lo creo, ella siempre fue de corazón fuerte, hasta pronto madre.

No esperemos que nos pongan medidas, nosotros debemos hacerlas.

* El autor es coordinador del Área Pericial de Instituto INJUS.