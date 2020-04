Si en lugar del vocablo pervivencia hubiera utilizado para titular este artículo la exótica y nada usual palabra resiliencia; muy probablemente usted no lo estaría leyendo.

Pero, intencionalmente suavicé el impacto para abordar la capacidad de adaptación de un ser vivo ante grandes perturbaciones o situación muy adversas que lo aqueja. Y eso, aquí y en China, se denomina resiliencia.

Tampoco es casualidad que cite a China, porque la pandemia del coronavirus y todo lo que conlleva surgió en una localidad chinesca, Wuhan, lugar estigmatizado por un fenómeno exógeno (fuera del control humano); aunque hay quienes aseguran se trata de un ataque biológico intencionado.

Como sea, los efectos han sido devastadores: casi tres millones de contagiados con más de doscientos mil fallecidos en el mundo. Cifras que fatalmente seguirán aumentando.

Por todo ello, me resulta increíble que muchos mexicanos (parece que) no se han enterado o no quieren asumir su responsabilidad para protegerse del contagio y ser transmisores de la enfermedad y de la muerte. Aunque otros, sinceramente declaran su penuria: “Me arriesgo porque tengo que salir a buscar el sustento diario de mi familia”.

Somos afortunados los que podemos quedarnos en casa; lo que no significa quedarnos cruzarnos de brazos esperando que se restablezca la normalidad. Porque aun antes de llegar a controlar esta pandemia, nuestro mundo ya no es el mismo. El peligro sanitario quedará latente y la economía de todos con severos daños y mermas.

No hay que ser ilusos aludiendo al optimismo. Tendremos -como mínimo- que reinventarnos. Ser más cuidadosos, ahorradores, productivos y empáticos…

Fui testigo de una conducta ejemplar de los dueños de un changarrito del tamaño de la nada. Un matrimonio que vive de lo poco que a diario vende. Ellos no cerraron, pusieron un grueso plástico que imposibilita la entrada; pero les permite atender con sana distancia a sus escasos clientes. No están libres al 100% del contagio; pero son una muestra admirable de pervivencia, por ellos y por los demás.

LA PALABRA DE HOY: PERVIVENCIA

Del latín 'pervivȇre' que significa “existir a pesar de las dificultades”, que al desmenuzar inicia con el prefijo per- que equivale a totalmente o por completo; 'vivȇre' / existir, tal y como se forman vivir, bienvivir, convivir, desvivir, malvivir, sobrevivir y revivir.

DE MI LIBRERO: El AMOR EN TIEMPOS DEL CÓLERA

Tres años después de haber recibido el Nobel de Literatura, lo que escribía Gabriel García Márquez volaba de los estantes de las librerías. Yo, ya era cautivo de su obra. Publicada en 1985 la leí entonces y ahora la releo “en tiempos del coronavirus”. De dicha novela, transcribo:

“El capitán miró a Fermina Daza y vio en sus pestañas destellos de una escarcha invernal. Luego miró a Florentino Ariza, su dominio invencible, su amor impávido y lo asustó la sospecha tardía de que es la vida, más que la muerte, la que no tiene límites” …

Un amor que esperó cincuenta y tres años, siete meses y once días con sus noche. Imposible mayor pervivencia.

* El autor es profesor de Redacción Creativa en Cetys Universidad