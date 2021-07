Personalidades de los noticiarios localesParte 2

Recordando esos rostros familiares en la televisión local, específicamente en los noticiarios, no puedo dejar de mencionar a Fernando del Monte, ya que ha formado parte de los medios locales desde hace 30 años, tanto al frente del noticiario de la noche en Televisa Tijuana, pasando por Uniradio y también a través de las ondas hertzianas de Radio Fórmula 950 AM.

Fernando del Monte es otra figura clave de la información de nuestra entidad y siempre será visto como un gran comunicador, además de que su presencia y voz siempre son gratos de ver y escuchar. Se retiró un tiempo de los medios para ser candidato a la alcaldía de la ciudad por el Partido Revolucionario Institucional PRI, allá por el 2007.

Aunque lleva algunos años retirado de la televisión, Fernando Martínez, es otro de los conductores íconos, ya que fue pieza fundamental en la creación del Noticiario Síntesis que inició transmisiones en la década de los ochenta a través de la señal del Canal 33 y fue a mediados de los noventa que se transmitió por TV Azteca Tijuana, para después ser transmitido por el sistema de cable.

Recuerdo que mi papá estuvo internado a principios de 1990 en el Hospital del Prado y a lo lejos vi pasar a Martínez, junto a su co-conductora Artemisa Fer nández Pinto, quien fue egresada de la primera generación de la Carrera de Comunicación de la Ibero.

Por este concepto también estuvieron al frente Martha Saldívar y Roxana Di Carlo, que sigue vigente a través de las plataformas digitales. A los años supe que en un espacio de dicho hospital grababan en noticiario, para después enviarlo a la torre de transmisión de dicho canal.

Aunque no estaban a cuadro, algunas reporteras como Lourdes Maldonado y Maricarmen Flores, llamaban la atención por su manera de dar a conocer sus notas periodísticas y son inolvidables sus sellos personales al cerrar sus bloques.

Vicente Calderón es otro Comunicador que sigue en los medios, ahora digitales, y fue parte muchos años de Televisa Tijuana, junto a otros conductores como Pablo Barragán y Martha Antillón en la década de los noventa. ¿Y qué me dicen de Elia Manjarrez?

Creo que no ha habido desde ella, otra conductora tan carismática, dió las noticias, hacía entrevistas y fue imagen también del programa de revista ¨Notivisa, Buenos Días¨ de Canal 12.

A la par en Telemundo, quién ha sido la cara de las noticias es Martín Bordchart y en TV Azteca estuvo Juan Barragán, quien sigue en CDMX conduciendo diversos programas para dicha televisora como “Al Extremo”.

Caras más nuevas son Alejandra Gaxiola, una chica con una presencia impecable que en lo particular me gustaba mucho verla, así como a Laura Franco, Gaby Gaxiola Gámez, Cristina Covarrubias; Stephanía Báez, Karla Gómez de Azteca y David Mejía voz de las noticias de Uniradio Informa y RCN 1470 AM.

*El autor es comunicador y director de Radio Media Escuela de Locución