Personaje contrario a Morena

Por un lado, la oposición de Andrés Manuel López Obrador le rechazó en el Senado su propuesta o la propuesta de alargar el período de la permanencia del ejército en las calles haciendo labores de seguridad pública, claro que Andrés Manuel hizo su berrinche en la matutina y exhibió a los senadores que votaron en contra; por otro, surge un gobernador de San Luis Potosí, del Verde Ecologista, Ricardo Gallardo Cardona que quiere capar a los violadores y matar a los feminicidas.

Así es, Ricardo Gallardo quien ganó la elección en SLP gracias a la coalición con el partido del Trabajo y venció a la candidata de Morena, rompió con la filosofía del presidente López Obrador de abrazos no balazos, anunciando en sus redes sociales que mandaría una iniciativa para castrar a los violadores y pena de muerte a los feminicidas, para eliminar esos delitos de San Luis Potosí.

“En San Luis Potosí se va a capar a todos los violadores, ya no queremos violadores en San Luis Potosí y como aquellos que asesinan también vamos a pedir la pena de muerte porque no puede suceder en San Luis Potosí”, declaraba Ricardo Gallardo en un video que subió a sus redes sociales En una entrevista banquetera, el gobernador de SLP afirmo: “La gente vea que no solo va ir a la cárcel, que va a ser capado, que se van a quitar los genitales para que no siga violando a más gente”.

Hace poco más de 30 años, Dolores Manuell-Gómez Angulo, mejor conocida como Lolita de Méndez, fue diputada local por el PAN de 1989 a 1992. Durante su estancia en el Congreso de Baja California presentó una iniciativa para aplicarles a los violadores una castración química para reducir la libido o la actividad sexual, por supuesto no fue aprobada.

Después de la noticia del gobernador de SLP fui a platicar con Lolita de Méndez sobre el tema y me dijo que ha platicado con víctimas de violación o familiares de víctimas y quieren ese tipo de iniciativas en Baja California. “El estar en el Congreso del Estado y presidir la Comisión de Promoción, Gestoría y quejas me di cuenta de historias de terror como las que se están viviendo ahora”, me comentaba Lolita y dijo apoyar a Gallardo Cardona, “yo si estuviera en San Luis Potosí le diera mi apoyo al cien y ojalá más gobernadores, del partido que sea, reconozcan que es un problema serio, muy complejo por cierto en nuestra sociedad mexicana”.

Gallardo Cardona reconoce que tendría que hacerse una reforma constitucional que iría a los 32 Estados para matar a los feminicidas, pero en cuanto a la castración dijo “vamos a pedir que se cape a los violadores y eso si está en nuestras manos como potosinos”, o sea en manos del Congreso Potosino.

Este tema también ha sido promovido por mandatarios de otros países, como Pedro Castillo del Perú, que en abril de este años dijo que prepara un proyecto de ley que propone la castración química para violadores de menores, adolescentes y mujeres. Esto se aplica en países como Corea del Sur, Polonia, República Checa y en algunos estados de Estados Unidos, pero hay quienes la consideran cruel e inhumana.

Recuerdo que en 1991 o 1992, se realizó un programa de Nino Canún en cana 12 de Tijuana sobre el tema, Lolita de Méndez fue y estaba sentada a un lado de Olga Beeskin quien le dijo que no los castrara que mejor se los enviara y que ella les quitaba las ganas. En serio o en broma, pero en Baja California ya se había presentado una iniciativa para castigar a los violadores con la castración, química en el caso de Lolita de Méndez. Usted ¿qué opina?.