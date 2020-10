Pendenciero II

El encontronazo del gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez con el alcalde de Tijuana, Arturo González Cruz, ha sido fuertísimo esta semana. Bonilla apoyando la teoría de que González Cruz participó en la muerte de Mariano Soto, un personaje que tenía un portale de internet llamado “Tijuana sin censura”.

Según el alcalde tijuanense, este conflicto inició el 11 de mayo de este año, la causa, según él, fue que le negaron los magistrados de la SCJN la posibilidad de gobernar cinco años, la verdad la tienen ambos, pero más concreta Bonilla.

Hace unas semanas publiqué una columna donde contaba la historia de Jaimito, un personaje imaginario que tenía muchos conflictos porque le gustaba crearlos. Bueno con los sucesos que se presentaron voy a retomar la historia.

Jaimito estaba enojado porque no le habían permitido ser el líder de los estudiantes de la prepa por todo el tiempo que estuviera en el plantel, únicamente un año. Había convencido a un grupo de profesores para que votaran para cambiar las reglas, nunca se dio a conocer a ciencia cierta cómo los convenció, pero estos maestros acudieron a la reunión disciplinaria a la que había convocado el director.

A pesar de los argumentos que presentaron los profesores, el director fue claro, “estas son las reglas y no se cambian”, al momento de votar y después de las amenazas del director, algunos mentores cambiaron su voto y apoyaron al director. Con ello, Jaimito únicamente estaría en la presidencia de la asociación de alumnos un año.

La furia fue tal que se fue en contra del representante del grupo 1B, Arturo y desde ese momento se convirtió en su costal de box, cada vez que pasaba junto a él, Jaimito le daba un zape en la cabeza y le decía flojo, a pesar que tenía buenas calificaciones por parte de los maestros. Ambos habían concursado por el puesto en la planilla guinda, ambos habían ganado, pero ahora Jaimito le había surgido un odio incomprensible.

Además Jaimito no perdía momento alguno para acusar a los ex dirigentes de estudiantes de la planilla azul, primero con su antecesor el güero Kiko, a quien acusaba que se había robado una parte del dinero que habían aportado los estudiantes para la graduación; después contra Lupillo, de corrupto no lo bajaba incluso que se había asociado con estudiantes de otros planteles, finalmente el discurso llegó a Neto y su hermano.

Había la presunción de que Arturo quería ser el sucesor de Jaimito, esto lo enfurecía más, porque estaba apoyando a Marito para ello, sin embargo, el apoyo en el estudiantado estaba dividido. Los chismes en los pasillos crecían a diario, los dime y diretes se extendían por patios y salones, inclusive laboratorios.

Jaimito empezó a difundir acusaciones que se le hacían a Arturo, aún sin pruebas, pero al fin y al cabo el guamazo estaba dado. Arturo, más que enojado, citó a todos los alumnos y simpatizantes, “voy a renunciar a coordinador del grupo 1B y voy a acusar a Jaimito con las autoridades estudiantiles por los agravios que he recibido”. Jaimito, se rió y sacó más acusaciones, algunas serías como acoso. Alguien sugirió que mejor los subieran a un rin y con caretas y guantes de box se dieran un entre, para ver quién es el mejor. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia.

* El autor es periodista independiente.